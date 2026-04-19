【ひらがなクイズ】共通する2文字を当ててみよう！ 足の一部や冬に咲く花がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、体の部位から夜空の風景、そして季節を彩る植物まで、バラエティ豊かな3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が指す対象をイメージしながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してください。正解が分かれば、頭の中もすっきりするはずです。
あ□□び
ほ□□ず
□□らめん
ヒント：夜空に無数に散らばって見える小さな天体の集まり、そして冬に鮮やかな色の花を咲かせる、鉢植えでおなじみの植物を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しく」を入れると、次のようになります。
あしくび（足首）
ほしくず（星屑）
しくらめん（シクラメン）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自分自身の身体の一部、遠い宇宙の光、そして暮らしに彩りを添える花が並んでいました。全く異なるスケールの言葉たちが、同じ「しく」という響きを介してつながる面白さを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、体の部位から夜空の風景、そして季節を彩る植物まで、バラエティ豊かな3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が指す対象をイメージしながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してください。正解が分かれば、頭の中もすっきりするはずです。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ほ□□ず
□□らめん
ヒント：夜空に無数に散らばって見える小さな天体の集まり、そして冬に鮮やかな色の花を咲かせる、鉢植えでおなじみの植物を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：しく正解は「しく」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しく」を入れると、次のようになります。
あしくび（足首）
ほしくず（星屑）
しくらめん（シクラメン）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自分自身の身体の一部、遠い宇宙の光、そして暮らしに彩りを添える花が並んでいました。全く異なるスケールの言葉たちが、同じ「しく」という響きを介してつながる面白さを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)