中東情勢の緊迫や原油価格の高騰など、連日のニュースを見てこのまま投資を続けて大丈夫かと不安を感じている方も多いのではないでしょうか。All Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに、有事の際の「投資の心得」を教えてもらいました。※サムネイル画像：PIXTA

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中東情勢の緊迫や原油価格の高騰など、連日のニュースを見てこのまま投資を続けて大丈夫か、と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに、有事の際の「投資の心得」を教えてもらいました。

相場が不安定なときは、一度投資を止めたほうがいい？

結論から言うと、投資信託で積立投資をしているなら、何もせず、普段どおりに続けることが一番大切です。

新NISAで「オルカン（全世界株式）」や「S&P500」などを買っている方は、数年ではなく10年、20年という長期のスパンで資産形成を考えているはず。

相場が下がったときは、同じ金額でより多くの口数を安く買える、いわばバーゲンセール状態です。ここで止めてしまうと、将来相場が回復したときの恩恵を逃してしまいます。

有事のときこそ、一喜一憂せずに淡々と積み立てる、ある種の鈍感力を味方につけましょう。

一方で、個別株式投資をしている場合、ニュースを見るたび不安にかられたり、心配で夜も眠れないほどストレスを感じたりしているなら、それは自分のリスク許容度を超えて投資をしている証拠。

思い切って「半分売却する」、あるいは「含み損が出ている銘柄を整理して現金比率を高める」ことで、心の平穏を取り戻せるレベルまで調整するのが得策です。

文：酒井 富士子（経済ジャーナリスト）
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
(文:酒井 富士子（経済ジャーナリスト）)