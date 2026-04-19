マイボイスコム株式会社は、４回目となる「サステナビリティ（持続可能性）」に関するインターネット調査を２０２６年３月１日〜７日に実施。サステナビリティへの関心や認知、ＳＤＧｓやエシカル消費などについて聞いた結果を発表した。

サステナビリティに関心がある層は、「関心がある」「まあ関心がある」を合わせて４割台半ば。男性では７０代、女性では１０・２０代や６０〜７０代で各５０％台となっている。一方、関心がない層（「あまり関心がない」「関心がない」の合計）は３割弱、男女とも３０代で比率がやや高くなっている。

サステナビリティに関連する事柄の中で、内容を知っていることは（複数回答）、「ＳＤＧｓ」が６７．５％、「カーボンニュートラル」が４４．０％、「フェアトレード」「ダイバーシティ」が各３０％台となっている。

ＳＤＧｓの中で重要だと思うものを聞いたところ（複数回答）、「すべての人に健康と福祉を」「安全な水とトイレを世界中に」が各４割強、「気候変動に具体的な対策を」が３８．３％となった。多くの項目で女性の比率が高く、特に「安全な水とトイレを世界中に」「気候変動に具体的な対策を」は男女差が顕著に。また、高年代層で高い項目も目立ち、中でも「気候変動に具体的な対策を」は年代差が大きくなっている。

『人や国の不平等をなくそう』『平和と公正をすべての人に』を最関心事として挙げた層では、他の１６項目を選択する比率も高い傾向にあります。

エシカル消費の観点で行っていることがある人は７割強となった。行っていることは（複数回答）、「食品ロスを減らす」が４９．１％、「エコバッグを使う、レジ袋は使わない」が４３．５％、「地産地消」が２７．０%となっている。

「地産地消」「食品ロスを減らす」「使い捨て製品やプラスチック製品、過剰包装製品などは買わない」「省エネや節電・節水などを心がけた生活をする」「エコバッグを使う、レジ袋は使わない」は、女性高年代層で比率が高くなっている。

また、サステナビリティを重視する企業・ブランドであることが、商品への興味・関心に影響するかを聞いたところ、影響する層は、「とても影響する」「やや影響する」を合わせて3割強です。女性６０〜７０代で比率が高くなっている。影響しない層（「ほとんど影響しない」「あまり影響しない」の合計）は３割、男性３０〜５０代や女性３０代でやや高くなっている。