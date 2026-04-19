【国際親善試合】アメリカ代表 3−0 日本女子代表（日本時間4月18日／ディックス・スポーティング・グッズ・パーク）

【映像】最強ママFWの「超絶ターン→独走ドリブル」（実際の様子）

アメリカ女子代表のFWソフィア・ウィルソンが、なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の守備網を切り裂く超絶ターンと独走ドリブルを披露。日米ファンの間で話題となっている。

パリ五輪金メダルの現世界女王との3連戦でアメリカ遠征をしたなでしこジャパンは、日本時間4月18日の最終戦で0−3と惨敗。個人能力の差が浮き彫りになった。

相手の圧倒的なパワーとスピード、そして時にはテクニックにも苦しめられ、日本は多くのデュエルで敗北を喫した。その「個の強さ」をまざまざと見せつけられたシーンの1つが、前半32分だった。

後方からの鋭いフィードに対し、ハーフウェーラインの少し手前でウィルソンが反応。背後から寄せるDF熊谷紗希を腕と背中を使って完全に封じると、細かいタッチで奪いにきたMF宮澤ひなたをも完璧にかわして前を向く超絶ターンを披露する。

ウィルソンはそのまま縦に力強いドリブルを開始し、懸命に追いすがる熊谷を置き去りに。最後はペナルティーエリア手前で右サイドを駆け上がってきたFWトリニティ・ロッドマンに横パスを通した。ロッドマンのシュートこそ枠を外れたものの、ウィルソンが圧倒的な個のクオリティーを見せつけた場面だった。

「彼女のプレーが恋しかったよ」の声も

しかも驚くべきは、彼女が出産からまだ8か月しか経っておらず、コンディションが万全ではないという事実だ。旧姓スミスとして知られるウィルソンは、2022年のアメリカ年間女子最優秀選手に輝き、2024年のパリ五輪では金メダル獲得に大きく貢献した世界屈指のストライカー。2025年1月にNFL選手のマイケル・ウィルソンと結婚して産休に入り、同年8月に長女のジアンナ・カプリちゃん（愛称ジジちゃん）を出産した。

アメリカ女子代表史上18人目の「ママさん選手」として、今回の日本3連戦で18か月ぶりの代表復帰を果たし、第1戦と第3戦で堂々とCFでスタメン出場。本人もまだ試運転の段階だと認めているが、すでにこれほどのパフォーマンスを発揮しているのだから恐ろしい。

この圧巻のプレーに対し、ネット上の日本人ファンからは「ウィルソンうっま」「怖いね」「熊谷が完全にコントロールされたな」「個が強い」「ボディバランスがすごい」「ウィルソン足めっちゃ速いな」「速さは正義」など感嘆の声が相次いだ。

また、本国アメリカのファンたちもSNS上で反応。「最高のターン」「日本を完全に翻弄したな」「さすが世界トップクラス。これからもっと上がってくるだろう」「自信を取り戻しつつあるな」「彼女のプレーが恋しかったよ」など、エースの帰還と躍動を称えるコメントで溢れ返った。

2027年FIFA女子ワールドカップの頃には、ウィルソンもコンディションをかなり上げているはず。日本がアメリカと激突することになれば、間違いなく要警戒プレーヤーの1人になるだろう。

（ABEMA／なでしこジャパン）

