「続編まってます」佐久間大介、主演映画のクランクアップショットを披露！ 「ワチャワチャ度可愛い」
Snow Manの佐久間大介さんは4月19日、自身のInstagramを更新。主演映画のクランクアップショットを披露しました。
【写真】佐久間大介、主演映画のクランクアップショット！
この投稿にコメントでは「クランクアップも楽しそうなワチャワチャ度で可愛い」「桔平さんとのハグ、胸熱すぎる」「最高に楽しい映画をありがとう」「ダイヤくん適役すぎた」「ガチかっこいい！！！！！」「続編まってます」「チームスペシャルズ最高ですね」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐久間大介、主演映画のクランクアップショット！
「続編まってます」佐久間さんは「クランクアップ それぞれのクランクアップ 最高のキャストの皆さんと、監督と、スタッフさんとの、映画撮影でした！！！！！」とつづり、12枚の写真を投稿。現在公開中の主演映画『スペシャルズ』のクランクアップの様子を披露し、内田英治監督や椎名桔平さん、中本悠太さんなど各共演者とのツーショットなどを披露しています。
映画の撮影オフショットを多数公開！自身のInstagramで、たびたび映画の撮影オフショットを公開している佐久間さん。黒いTシャツにサスペンダー付きパンツ、銀髪のサングラス姿で筋肉美が際立つショットなどを披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)