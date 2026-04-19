『アオアシ』小林有吾がカバー描き下ろし　サッカー小説『ワンダーキッド・レオ』日本語版刊行へ

T・Z・レイトンのサッカー小説『The Academy』の日本語版『ワンダーキッド・レオ 平凡なサッカー少年がイギリスの地で世界最高峰リーグに挑む話 セレクション編』の2巻（翻訳者：庭田よう子／出版社：カンゼン）が2026年5月12日に同時発売される。

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欧米を中心に支持されているサッカー小説であるT・Z・レイトン『The Academy』。アメリカの小さな町で生まれ育ったレオ・K・ドイルは、海を見たことも飛行機に乗ったこともないが、大きな夢をもった12歳のサッカー少年。いつかプロになりたいと思っているものの、実際にどうしたらいいのかはわからない。 ある日、レオのプレイを目にしたプロのスカウトから、世界最高峰のプレミアリーグのビッグクラブ、ロンドン・ドラゴンズのユースチーム（通称〝アカデミー〟）のセレクションに招待される。驚きを隠せないレオだが、見知らぬ土地で人生最大の冒険に乗り出す決心をする。はたしてレオはアカデミーにふさわしい選手になれるのだろうか。

本書のカバーイラストはサッカー漫画『アオアシ』（小学館）などで知られる小林有吾の描きおろし作品が採用。本作の主人公・レオをイメージしたイラストとなっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）