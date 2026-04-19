「ライブコミックス」作品『あざ婚～あの子が結婚できない理由～』（アン・ミツコ/ライブコミックス刊）が実写ショートドラマ化されることが発表された。

【写真】原作 アン・ミツコ ドラマ化記念イラスト

BookLiveは、映像作品と小説・シナリオをひとつの場所で楽しめる国内初の新しいエンターテイメントプラットフォーム「StellaJean（ステラジーン）」を公開。その記念作品第1弾として、電子書籍で890万DL突破しているライブコミックスのオリジナルコミック『あざ婚～あの子が結婚できない理由～』を原作としたショートドラマ『あざ婚 理想のオトコの探し方』の配信が発表。

原作コミックス最終巻となる第3巻は2026年4月17日（金）に配信、映像作品は「StellaJean」の公開に合わせ、2026年4月中に独占配信が開始される。

またコミックス配信およびショートドラマ化決定を記念し、総合電子書籍ストア「ブックライブ」にて4月17日（金）から5月14日（木）までの間、単話版は1～3巻無料、特装版は1巻半額キャンペーンが実施される。

■あらすじ 彼氏いない歴＝年齢の非モテアラサー女子・戸田ちづる。気合いを入れて婚活アプリを始めるが、デート相手は来ず惨敗――…そんな中、「モテ」を具現化したあざとかわいい女子・安西マリ子に出会ったちづるは、婚活リサーチのため彼女のデートを尾行することに。マリ子の相手は、仕事もプライベートも意識が高すぎる・クセ強男。数多の失礼行動に、マリ子が放った言葉とは――？ かわいい笑顔でこの世のクズをぶった斬る！ スッキリ痛快なあざと婚活奮闘記！！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）