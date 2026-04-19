【明治安田J1百年構想リーグ】横浜F・マリノス 1−2 川崎フロンターレ（4月18日／日産スタジアム）

【映像】踏んだ？「危険行為」の一部始終

倒れた相手を踏みつける格好となり、スタジアムから大きなブーイングが巻き起こった。

4月18日の明治安田J1百年構想リーグ第11節で、横浜F・マリノスと川崎フロンターレが対戦。1−1の同点で迎えた86分、激しい接触が発生する。

ボール奪取して縦に進んだ川崎のMF橘田健人に、横浜FMのFW浅田大翔がプレスバックして対応。そのままお互いにシャツを引っ張り合う激しいデュエルになると、浅田がピッチに転倒。ボールを抱える格好になった。

それでも橘田はプレーを止めず、横浜FMのDF加藤蓮も寄ってきた中、倒れ込む浅田に対して足を上げてボールを突く。横腹あたりを蹴られた浅田がうずくまると、主審がファウルの笛を吹いた。

直前のプレーを含めてブーイングが起こる

腕章を巻いたMF山根陸が主審に猛抗議し、さらにその直前に横浜FMのDFジェイソン・キニョーネスが川崎のFWエリソンとの激しい接触で倒れるもノーファウルとなっていたことで、スタジアムからは大きなブーイングが起こった。

この一部始終にはファンも注目。SNS上では「ナイスファイトだ」「浅田さんのガッツ」「浅田くんほんま好きよその果敢さ」とカウンターの芽を摘んだ浅田に称賛の声が出た。

一方で、「浅田君に蹴りは止めて」「浅田のことめっちゃ意図的に踏んでなかった？」「橘田なにしてんの…」「橘田結構ガッツリ踏んでたような…イエロー出なくて良かった」など危険プレーを咎める声も上がった。

なお、その約8分後のアディショナルタイムには、橘田のラストパスからエリソンが左足を振り抜いて決勝点。川崎が神奈川ダービーを2−1で制している。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

