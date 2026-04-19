go!go!vanillasが、新曲「フォーリン」を5月13日に配信リリースする。

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本情報は、現在開催中のホール＆アリーナツアー『SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』のTOYOTA ARENA TOKYO公演にて発表されたもの。あわせて公開されたジャケット写真は、Takumi Otaが手掛けた雫が落ちる一瞬を切り取ったビジュアルとなっている。

リリース決定に伴い、Pre-add/Pre-saveキャンペーンの開催も決定。「フォーリン」をPre-add/Pre-saveした全員に、牧達弥（Vo/Gt）が楽曲について語るオーディオライナーノーツをプレゼントする。

go!go!vanillasは、最新作『SCARY MONSTERS EP』を携えたバンド史上最大規模のホール＆アリーナツアー『SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』を開催中。アリーナ公演のチケットは先着販売を受付中だ。また、7月にはアジアツアー『go!go!vanillas Asia Tour 2026』として台湾、韓国での公演も予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）