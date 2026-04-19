◇セ・リーグ 巨人1―3ヤクルト（2026年4月19日 神宮）

巨人は今季最少タイの2安打でヤクルトに逆転負けを喫して2連敗。ヤクルト戦は先週から2カード連続負け越しとなり、貯金が1に減った。

巨人・井上、ヤクルト・増居と両先発左腕の投げ合いで3回まで互いに無安打と静かな立ち上がり。

それでも巨人は4回、先頭の佐々木が四球で出塁すると、松本とのランエンドヒットが決まって無死一、三塁とチャンスを広げ、泉口の中犠飛で1点先制した。

だが、その裏、バックの拙守で走者をためた井上がオスナに内角カットボールを左翼スタンドに運ばれる逆転3ランを被弾。これが相手の決勝点となった。

プロ初先発だったヤクルトのドラフト4位左腕・増居に5回まで2安打1点に封じられた巨人打線。その後も清水、リランソ、星、キハダの継投にかわされ、6回以降は無安打だった。

2安打は12日のヤクルト戦（東京D）に続いて2度目で、今季最少タイ。その時も巨人の先発、そして敗戦投手はこの日と同じ井上だった。

昨季はヤクルト戦で16勝8敗1分けと大きく勝ち越したが、今季はこれで2勝4敗。

なお、井上は5回途中4安打3失点（自責2）で今季2敗目（1勝）を喫している。

▼井上 先発として責任投球回の5回を投げ切れず、降板してしまったことが申し訳ないし、悔しいです。