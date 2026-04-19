◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-1 巨人(19日、神宮球場)

巨人はヤクルトを前に、犠牲フライの1点しかあげられず敗戦。今季2カード目の負け越しとなりました。

先発・井上温大投手は、3回まで無失点の好投。しかし対するヤクルトの先発、ドラフト4位ルーキーの増居翔太投手も3回までパーフェクト投球を見せ、両者無得点の展開が続きます。

均衡が敗れたのは4回。先頭で打席に向かった佐々木俊輔選手が四球を選ぶと、続く松本剛選手がこの日のチーム初ヒットを放ち、無死1、3塁と好機をつかみます。ここで打席に向かった泉口友汰選手はセンターへの犠牲フライ。巨人が先制に成功しました。

しかし直後の4回裏にはヤクルト打線が反撃。先頭の長岡秀樹選手の当たりは、サードのダルベック選手のエラーを誘うものとなり、続くサンタナ選手もサードへの内野安打で無死1、2塁とされました。後続はショートへの打ち取った当たりとするも、泉口選手が打球処理に手間取り併殺とはならず、1アウト1、2塁とピンチを継続。ここで打席に迎えた4番・オスナ選手からは、逆転の3ランHRを浴びました。

5回には井上投手が、連打と四球で2アウト満塁のピンチを招き降板。それでもこの難しい場面で起用されたドラフト2位ルーキー・田和廉投手が、オスナ選手をショートライナーと抑える見事なリリーフを見せました。

しかし以降はヤクルトの勝ちパターンの継投の前に、打線が奮起ならず。2連敗を喫しました。