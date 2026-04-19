湿度が高い日に、猫が窓の外を眺めていると...？まるで人間のような特徴のある猫が可愛らしいと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で61万回表示を突破し、「湿気でくるくる」「仲間発見」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：湿気が多い日、『窓の外を眺める猫』のことを見たら…可愛すぎる『衝撃の光景』】

湿気が多いと...

Xアカウント「ラムキンのもやし君」に投稿されたのは、猫の『もやし君』。もやし君はラムキンという猫種で、毛質が巻き毛なのが特徴とのこと。さらに、飼い主さんを起こしてくれるような賢い猫だといいます。

そんなもやし君には湿気が多い時期に見られる特質があるといいます。窓辺で外を眺めていたもやし君。愁いを帯びた後ろ姿は、どこか憂鬱そうに見えるのはなぜでしょうか。

もやし君は、湿気が多いと毛がさらにくるくるになってしまうのだとか。耳の下のふわふわな毛が波打つようにうねっていて、少しずつ束になって丸まってしまったそう。人間でも、湿気が多い季節は髪のうねりに悩まされる人もいることでしょう。もやし君もくせ毛に悩まされているのかもしれませんね。そのせいか、もやし君の後ろ姿はどことなく雰囲気があり、哀愁が漂っているようでした。

もちろん雨の日にも、もやし君の毛はさらにうねるのだそう。もやし君の頭の後ろの毛がくるくるになっている姿も見られました。これから暑くなり、湿気の多い日が続けば、もやし君の巻き毛もより一層うねってしまうでしょうね。

くせ毛すら愛らしい

もやし君のくるくるになってしまった毛を見た方たちから「うわーーーーなにこれ愛しすぎる」「クルクル系大好物です」などの声が寄せられていました。

また、くせ毛がひどくなってしまったもやし君に「私も！」「自分と同じ」と共感の声も届けられました。

Xアカウント「ラムキンのもやし君」では、もやし君たちの愛らしい姿がたくさん投稿されています。これからの季節は、もやし君の特別な毛並みに注目が集まることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「ラムキンのもやし君」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。