猫が悲しんでいるときに見られる3つのサイン

猫が悲しみを感じているとき、どのような行動を見せるか知っていますか？そのサインは、少しわかりにくいかもしれませんが、鳴き声や行動の変化など猫なりに気持ちを伝えようと必死にアピールしている可能性があります。ここでは、代表的な悲しみサインを3つ紹介します。

1.小さめの声でニャーと鳴く

猫は飼い主さんになにかを訴えるとき「ニャー」と鳴いて語りかけてくることがあります。悲しいと感じているときは、いつもより細く弱々しい鳴き声だといわれています。

飼い主さんが長時間不在だったとき、同居していた動物がいなくなったとき、生活環境が大きく変わったときなどに、このような鳴き方をすることが多いでしょう。

ただし、似た鳴き方でも原因が異なる場合があります。たとえば「ニャー」とはっきりと長く鳴くときは不満やなんらかの要求があるときです。鳴き声の変化が続く場合は、痛みや体調の変化を感じている可能性があります。獣医師に相談しましょう。

2.しっぽを力なく下げる

しっぽは猫の感情を反映する部位のひとつです。機嫌がよいときにはピンと立ち上がっているしっぽが、悲しみを感じているときはだらりと垂れ下がった状態になります。人間が悲しみでうなだれている様子を想像するとわかりやすいかもしれませんね。

また、猫はリラックスしているときも体の力が抜けて、自然としっぽが下がります。そのため、しっぽだけでなく表情や耳などのボディランゲージとあわせて読み取ることが大切です。

3.隠れている時間が増える

猫は悲しみを感じているときに、押し入れや家具の隙間といった狭くて暗い場所に隠れてじっとしている時間が増えることがあります。もしかしたら「そっとしておいて欲しい」と思っているのかもしれませんね。

ただし、猫は本能的に弱みを隠す動物であるため、体調不良を抱えていても行動にはあらわれにくいことがあります。また、以下のような症状が同時に見られたら注意しましょう。

寝ている時間が増えた 体を触られるのを嫌がる 食欲がない 元気がない

体調不良が疑われる場合は、早めに獣医師に相談してください。

悲しんでいる猫との接し方

猫が悲しみやストレスを感じているとき、飼い主さんとの関わり方がとても重要になります。接し方によっては、善意のつもりでも猫にとって逆効果になる場合もあるため、状況に応じた対応が求められます。

猫が悲しんでいるときは、無理に関わろうとしないことが大切です。隠れている猫を無理に引っ張り出したり、しつこく撫でたりすると、さらなるストレスになります。猫が自分から出てきたくなるよう、静かで安心できる環境を整えるのが得策でしょう。

また、悲しみの原因が特定されている場合は、その要因を取り除くことが最優先です。環境の変化が原因であれば、以前と同じ環境に近付けてあげると安心する場合があります。

いずれにしても、猫の気持ちとペースを優先して接するよう心がけてください。

まとめ

猫が悲しみやストレスを感じているときのサインは、鳴き声、しっぽ、隠れるなどの行動の変化としてあらわれやすいです。いずれも病気のサインと重なるため「なんとなくいつもと違う」状態が続く場合は、安易に自己判断せず動物病院への受診を検討してください。

また、猫の感情に寄り添うためには、普段の様子を把握し、小さな変化に早めに気づくことが大切です。平常時の食事の量、鳴き方、好む場所などを日頃から観察しておくことで、早く異変に気づけるようになるでしょう。

(獣医師監修：葛野宗)