グラビアアイドルの高橋凛(35)が19日、自身のインスタグラムを更新。18日に千葉市内で開催されたボディコンテスト「サマースタイルアワード」地区予選のビキニモデル部門で5位入賞したことを報告した。初挑戦だった昨年の同コンテストではグラマラス部門2位に入った。



【写真】日々のトレーニングがスタイルを作り上げます

「サマースタイルアワード ビキニモデル部門に出場しました 5位という結果でした。」と投稿。「正直、悔しい気持ちもありますが この半年間、自分の体と自分の心に向き合い続けて 諦めずにここまで来れたことを まずは自分で認めてあげたいなと思っています。」と記し、仕上げた体でポージングする写真などを掲載した。



「2回目の減量はなかなかうまくいかず、苦戦することも多くて途中で心が折れて、本当に直前まで やめようかなと思ったこともありました。」と振り返り、「それでも当日を迎えられたのは、応援してくれる皆さんの存在があったからです。本当にたくさんの方に支えられていたことを今回の挑戦で改めて実感しました。」と、サポートしてくれたトレーナーやジム関係者、家族などに感謝をつづった。



「正直かなりつらい時期もありました。大好きだったトレーニングが どうしたらいいかわからなくなって、嫌いになりそうで トレーニングしながら涙が出る日もありました。笑」と苦労もあった様子。



「次のコンテストは今の所考えておりません。これからは食べて、整えて、自分の好きな自分になること無理をしすぎない、健康的なボディメイクをこれからも発信していけたら嬉しいです」と今後についても触れた。



高橋は2024年から通い始めたジムで、トレーニングや食事について学びながら鍛えることで肉体改造に成功。今年1月には自身のインスタグラムで2月から女性専用のパーソナルトレーナーと兼業で活動していくことを発表している。



フォロワーからは「凄いデス~ムキムキ」「カッコイイです」「すご、振りきったね」「素晴らしい肉体美ですね」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）