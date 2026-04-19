◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）

巨人が２試合連続逆転負けを食らい、連敗で貯金１に後退した。４回に泉口の犠飛で先制したが、先発の井上がその裏、オスナに逆転３ランを被弾。昨季１６勝８敗（１分け）と“お得意さま”だったヤクルト相手に、１４年ぶりとなる開幕から２カード連続負け越しとなった。

プロ初先発となったヤクルトのドラフト４位左腕の増居に対し、佐々木、松本を１、２番に据え、「７番・捕手」には岸田を起用。泉口、ダルベック、キャベッジでクリーンアップを組んだが、３回までは１人の走者も出せなかった。

最初のチャンスは４回。先頭の佐々木が四球で出塁し、松本の打席でランエンドヒット。左前安打で無死一、三塁と一気に好機を拡大すると、泉口の犠飛で１点を奪った。１〜３番が鮮やかにつながり、巨人は５試合連続先制。主導権を握った。

近年、チームがヤクルトに好相性なのに対し、今季４度目の先発となった井上は、過去のヤクルト戦で０勝４敗。嫌なイメージを払拭しようと、投げっぷりよく３回まで無安打４三振と上々の立ち上がりを見せた。２回には岸田が正確な送球で岩田の二盗を阻止して井上をもり立てた。

だが、１点の援護を受けた４回、守備のミスからピンチを招いた。ダルベックの失策と内野安打で無死一、二塁。１死後、オスナに甘いスライダーを左翼席に放り込まれ、２号３ランで逆転された。前日にはオスナとサンタナの名前を挙げ「けっこう打たれているので、そこをどう抑えるか」と話していた中、痛い一発を浴びた。この日で対オスナは通算１３打数５安打、被打率．３８５、２本塁打となった。

５回には２安打１四球で満塁とされ、２死後に再びオスナを迎えたところで降板。井上は４回２／３を投げ、７三振を奪いながら４安打３四球で３失点（自責２）。今季２勝目はならず、「先発として、責任投球回の５回を投げ切れず降板してしまった事が申し訳ないし悔しいです」と絞り出した。

反撃したい打線は増居に５回２安打１失点の好投を許し、６回以降もリリーフ陣を打ち崩せず。ルーキーにプロ初白星を献上した。

巨人は昨季までヤクルト戦４年連続勝ち越し中。２０２１年は１１勝１１敗３分けで、負け越したのは１８年（１１勝１３敗１分け）が最後と得意としてきたカードだったが、池山新監督となり、これで２カード連続負け越し。対戦成績は２勝４敗となった。

◆巨人の年度別ヤクルト戦成績

１８年 １１勝１３敗１分

１９年 １４勝１１敗

２０年 １５勝６敗３分

２１年 １１勝１１敗３分

２２年 １３勝１１敗１分

２３年 １７勝８敗

２４年 １３勝１２敗

２５年 １６勝８敗１分

２６年 ２勝４敗