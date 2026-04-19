◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）

ヤクルトが巨人に連勝して首位をキープした。巨人相手に開幕２カード連続勝ち越しは２０１２年以来１４年ぶり。３連戦に限れば昨季は巨人に１度しか勝ち越しがなかったが、早くも上回った。９回は守護神のホセ・キハダ投手（３０）が試合を締め、プロ野球新記録となる初登板から８試合連続セーブを挙げた。

プロ先発のドラフト４位左腕・増居翔太投手（２５）＝トヨタ自動車＝は５回７５球を投げて２安打１失点４Ｋと好投し、プロ初勝利を挙げた。ヤクルトの新人が初勝利を巨人戦でマークしたのは１６年の原樹理以来１０年ぶり。子どもの頃は巨人ファンだった増居は、１２日のプロ初登板で１回１安打無失点に封じて初ホールドを記録した巨人相手に再び好投した。

打線は１点を先制された直後の４回。無死一、二塁でも犠打は選択せずに強攻策。３番・古賀は遊ゴロで１死となったが、４番・オスナが１５試合ぶりの２号逆転３ランを左翼席にたたき込んだ。

昨季までヤクルトの主砲として長く活躍し、今季からホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（２６）は史上４人目、日本人選手では史上初のデビュー戦から３試合連発と最高のスタート。４月に入ってやや勢いが止まっていたが、前日には６号満塁本塁打、この日も２戦連発の７号ソロと息を吹き返し、ルーキーながら本塁打王争いでトラウト（エンゼルス）らと並んでリーグ３位につけている。

一方で村上の抜けたヤクルトも開幕５連勝の好発進。この日も勝利して１４勝５敗の貯金９となった。不思議なのが村上の活躍と連動していること。日本時間で村上がホームランを打った日は４戦全勝（３号、５号の日は試合なし）となっていたが、負けなしの５連勝と数字を伸ばした。池山監督は試合前に「本当に？ 彼が置いて行ったパネル（の効果）が出てると思う。『勝て』ってサインが書いてあるパネル。クラブハウスにあるよね。だから彼が打つと我々が勝つということやろ？ 今日も打ったの？ じゃあ勝たないといけないね」と笑っていたが、有言実行した。

球団広報によると、神宮クラブハウスには２２年に村上がＮＰＢの日本出身の選手としては王貞治（巨人）を抜いて史上最多の５６号を放った際のパネル写真があるといい、村上が渡米前に「勝て！！」と直筆でしたためた。今もそのパネルが飾られているといい、ＭＬＢに移籍した今も“本人”がチームを鼓舞し続けている。村上の本塁打（日本時間）とヤクルトの試合結果は以下の通り。

▽３月

２７日 １号ソロ→○３―２

２９日 ２号ソロ→○５―３

３０日 ３号ソロ→試合なし

▽４月

５日 ４号２ラン→○７―５

１５日 ５号２ラン→試合なし

１８日 ６号満塁→○４―３

１９日 ７号ソロ→○３―１