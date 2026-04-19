◇セ・リーグ ヤクルト3―1巨人（2026年4月19日 神宮）

ヤクルトのドラフト4位・増居翔太投手（25）が、19日の巨人戦でプロ初先発を果たし、5回75球を投げて2安打1失点で初勝利を挙げた。

序盤の3イニングは完全投球。両軍無得点で迎えた4回に先頭打者への四球から1点を失ったが、追加点を許さず。裏の攻撃でオスナの逆転3ランが飛び出すと、ルーキー左腕は5回まで最少失点で切り抜け「初登板とは違って初先発の緊張感があり、力んだりもしたんですが、その中で何とか投げることができたので良かった」とコメントした。

増居は12日の同カードで中継ぎとしてプロ初登板し、1回を無失点。通算2度目のマウンドでプロ先発を果たした。ヤクルトの新人が初先発で初勝利を挙げるのは、24年5月16日の広島戦で松本健吾が初登板初先発で完封勝利を挙げて以来、2年ぶりの快挙となった。

2連勝としたヤクルトは3カード連続の勝ち越し。阪神と0.5ゲーム差の首位を守った。

◇増居 翔太（ますい・しょうた）

☆生まれ＆サイズ 2000年（平12）5月25日生まれ、滋賀県出身の25歳。1メートル73、74キロ。左投げ左打ち。

☆球歴 小2から「稲枝東スポーツ少年団」で野球を始める。稲枝中では軟式野球部に所属。彦根東（滋賀）では2年夏、3年春に甲子園出場。慶大では1年春からベンチ入りし、リーグ戦通算17勝。23年にトヨタ自動車に入社し、24年の日本選手権で最高殊勲選手賞を獲得。

☆B’z愛 小学5年生の頃に聞いた「ultra soul」がきっかけで大ファンに。「高校3年生の時に初めて行ったライブのタオル」はお守り。

☆推し 入寮時にアイドルグループ「＝LOVE」のメンバー・野口衣織のタオルを持参。「とにかく全力なところ。僕もピッチャーとして学ぶことがある」。好きな曲は「仲直りシュークリーム」。

☆座右の銘 麻雀の役の「嶺上開花（リンシャンカイホウ）」。字面に加えて「凄く出現率が低い役にもかかわらず点数が低い、割の合わなさが素敵」と希少性に惹かれたという。