シンガーソングライター・ゆりえ(35)が19日、自身のブログを更新。俳優の大浦龍宇一(57)と1月に離婚していたことを公表した。

ゆりえは「日頃よりお世話になっている皆さまへご報告があります。私事ですが、今年１月に離婚致しました」と報告。「彼と話し合いを重ねて、これからはお互いに新たな道を切り拓くことにしました。舞台を通じて出逢ってからおよそ8年間、彼から学んだことも沢山あり、今でも心から感謝しています」と大浦への感謝を記した。

そして「これからは互いに励まし合える存在になれたらと思っています。彼は俳優の道を、私は音楽の道に力を注いで参りますので、これからも温かく見守って頂けたら嬉しいです。引き続き宜しくお願いします」と呼びかけた。

大浦も公式ブログを通じ「今年1月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」と公表。「私達をいつも応援してくださった皆様へ。彼女のこれからの道も、あたたかく見守ってくだされば感謝です」と呼びかけた。

大浦とゆりえは、2019年3月に結婚。ゆりえは“ひょうきんアナウンサー”としても親しまれた元フジテレビ、現在はフリーの寺田理恵子アナの長女で、歳の差22歳婚として話題を集めた。