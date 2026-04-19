「ヤクルト−巨人」（１９日、神宮）

２週連続でヤクルト戦に先発した巨人・井上が警戒していた４番オスナに痛恨の逆転３ランを食らった。

前夜逆転サヨナラ負けを喫し１勝１敗で迎えたカード３戦目。四回に泉口の犠飛で３戦連続となる先制点をもらった直後だった。

先頭の長岡の三ゴロをダルベックが一塁へ悪送球する失策からリズムが狂う。サンタナの三塁へのゴロが内野安打で一、二塁。古賀は遊ゴロに打ち取ったが、１死一、二塁で迎えたオスナに３球目、高めのボールを左翼席に放り込まれた。

ヤクルト戦はここまで７試合で０勝４敗。１２日の前回登板では６回８安打２失点で負け投手になっていた。

この日の登板に向けて「サンタナ選手とオスナ選手に結構打たれてるんで、そこをどうやって抑えるか」と話していた井上。続く五回にも１死満塁のピンチでオスナを迎えた場面で降板し、田和が火消しを演じた。

守備の乱れからの失点ではあったが、４回３分の２を失点３自責２で降板した左腕は「先発投手として責任投球回の５回を投げきれず降板してしまったことが申し訳ないし悔しいです」と反省の言葉を残した。