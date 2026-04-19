新日本プロレスは19日、後楽園ホールで「Road to レスリングどんたく2026」が行われた。5月3日に福岡国際センターの「レスリングどんたく2026」でスペシャルシングルでドン・ファレと対戦するウルフアロンは矢野通、ボルチン・オレッグと組んでファレ、ディック東郷、NEVER無差別級王者の成田蓮組と6人タッグで前哨戦を戦った。

ウルフとファレが先発も、背後から成田が襲撃。コーナーに追い込んでの串刺し攻撃をうまく体を入れ替えてラリアットを見舞う。ファレにエルボードロップを狙うが失敗。170キロのファレの踏みつけに苦しんだ。コーナーで反則攻撃。首絞めから東郷セントーン、エルボードロップとなかなかペースは握れない。肩ぐるまで成田を投げ、ボルチンにつなぐ。7分12秒、ウルフが東郷に逆水平チョップを見舞うと矢野が横入り式エビ固めで勝利した。

最初の前哨戦で勝利したウルフは「ドン・ファレ、お前、両国でな、俺に投げられたの忘れたのか？お前のことなんか、投げようと思えばいつでも投げれんだよ。それをきょうも1対1逃げやがって、ホントに悔しいと思っているならな、俺と真っ向勝負してみろよ。テメー、それで勝てる自信あるならな。俺はお前といつでもやってやるよ」と意気込んでいた。