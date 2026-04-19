大浦龍宇一、離婚を発表 かつて“22歳差婚”話題に…今後について伝える
俳優・歌手の大浦龍宇一（57）が19日、自身の公式ブログを更新し、離婚を発表した。
【写真】“22歳差婚”大浦龍宇一と息子の“顔出し”2ショット
「皆さまへ」と切り出し、「大切なご報告があります。今年1月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」と報告。
「私達をいつも応援してくださった皆様へ。彼女のこれからの道も、あたたかく見守ってくだされば感謝です」とし、「俳優として、また大切な時期のこども達に関わる者として、与えられた時間を大切に日々歩んでいきたいと願っております。引き続きよろしくお願いいたします」とつづった。
大浦は、2007年に前妻と離婚。19年3月に元フジテレビアナウンサー寺田理恵子の長女でシンガー・ソングライターのゆりえ（35）と再婚し、当時“22歳差婚”として話題になった。
【写真】“22歳差婚”大浦龍宇一と息子の“顔出し”2ショット
「皆さまへ」と切り出し、「大切なご報告があります。今年1月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」と報告。
「私達をいつも応援してくださった皆様へ。彼女のこれからの道も、あたたかく見守ってくだされば感謝です」とし、「俳優として、また大切な時期のこども達に関わる者として、与えられた時間を大切に日々歩んでいきたいと願っております。引き続きよろしくお願いいたします」とつづった。
大浦は、2007年に前妻と離婚。19年3月に元フジテレビアナウンサー寺田理恵子の長女でシンガー・ソングライターのゆりえ（35）と再婚し、当時“22歳差婚”として話題になった。