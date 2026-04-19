俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は26日、第16話「覚悟の比叡山」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

木下藤吉郎（池松壮亮）は浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負う。継潤は、藤吉郎の子を人質に寄越すなら織田に付くという。子のない藤吉郎はとも（宮澤エマ）の長男・万丸を差し出そうとするが、姉は激怒。困り果てた兄に代わり、木下小一郎（仲野太賀）が説得を試みる。一方、敗走した浅井長政（中島歩）と朝倉義景（鶴見辰吾）は、比叡山延暦寺に立てこもる。織田信長（小栗旬）は織田に従わないなら寺を焼き払えと明智光秀（要潤）に命じ…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

織田信長による「比叡山焼き討ち」（1571年・元亀2年）が描かれる。

本編ラストの次回予告はなし。第2話（1月11日）終わり、第8話（3月1日）終わり、第12話（3月29日）終わりに続き、今作4回目。この日は「大河紀行」終わりに予告映像が流れた。