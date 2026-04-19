4月26日（日）に香港・シャティン競馬場で行われる香港チャンピオンズデーに出走予定の日本馬6頭が現地に到着した。

4月18日に関東馬は成田国際空港から、関西馬は関西国際空港から出発し、いずれも現地時間4月19日にシャティン競馬場入りした。

クイーンエリザベス2世カップ（G1・芝2000m）に出走予定のジューンテイク（牡5・栗東・武英智）について、荻野要調教助手は「輸送中は落ち着いており、問題なく輸送をこなしてくれた」とコメント。ジョバンニ（牡4・栗東・杉山晴紀）についても、大久保勝徳調教助手が「初の海外遠征でしたが、思ったより落ち着いており順調」と語った。

同レースに出走予定のマスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）については、岡田慎一調教助手が「初の海外輸送を無事にクリアできてよかった。現地の気候も日本と似ていますし、カイバもよく食べています。これから無事に調整していきたい」と順応ぶりを明かした。

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マスカレードボール、ジャンタルマンタルらが現地入り

チェアマンズスプリントプライズ（G1・芝1200m）のサトノレーヴ（牡7・美浦・堀宣行）は、齊藤隆介調教助手が「普段どおり元気で、輸送中もカイバをよく食べていた」と良好な状態を伝えた。

チャンピオンズマイル（G1・芝1600m）に出走予定のシュトラウス（牡5・美浦・武井亮）は、瀬戸雄大調教助手が「3回目の海外輸送で慣れてきており、成長を感じ、馬の状態もとても元気」とコメント。ジャンタルマンタル（牡5・栗東・高野友和）についても、松井隆志調教助手が「落ち着いており、カイバ食い、水飲みともに問題なく、いつもどおりの雰囲気」と順調さを強調した。

各陣営ともに輸送はスムーズに進み、状態面に不安は見られない様子。本番へ向けて現地での調整に入る。