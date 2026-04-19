4月19日、中山競馬場で行われた10R・京葉ステークス（L・4歳上オープン・ダ1200m）は、岩田望来騎乗の5番人気、ナムラフランク（牡7・栗東・鈴木孝志）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のコンクイスタ（せん6・栗東・吉岡辰弥）、3着にマニバドラ（牡6・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは1:09.7（良）。

2番人気で荻野極騎乗、ポッドベイダー（牡4・美浦・上原佑紀）は、4着敗退。

岩田望来騎乗の5番人気、ナムラフランクがオープン2勝目をマークした。レースでは好位2番手でスムーズに流れに乗り、直線入口から先頭へ。危なげない内容でそのまま後続を完封した。なお、武豊騎乗のエコロエイトはゲートを突き破るアクシデントがあり、外枠発走から9着に敗れている。

ナムラフランク 33戦6勝

（牡7・栗東・鈴木孝志）

父：ミッキーアイル

母：ナムラヒラリー

母父：クロフネ

馬主：奈村睦弘

生産者：ナカノファーム

【全着順】

1着 ナムラフランク

2着 コンクイスタ

3着 マニバドラ

4着 ポッドベイダー

5着 エスカル

6着 ムーブ

7着 モンドプリューム

8着 トリリオンボーイ

9着 エコロエイト

10着 スリーピース

11着 エティエンヌ

12着 ジュンウィンダム

13着 スマートフォルス

14着 ワールズコライド

15着 カズゴルティス