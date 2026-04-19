【和歌山県】スコップで掘る「マイ露天風呂」が大人気。川が温泉になる「川湯温泉」の魅力とは？
和歌山県を流れる熊野川の支流、大塔川のほとりに位置する川湯温泉は、その名の通り「川からお湯が湧く」不思議な温泉地です。川底から絶えず70度以上の源泉が湧き出しており、川の水と混ざり合うことで程よい湯加減の天然露天風呂が誕生します。
最大の魅力は、スコップで川原を掘り、自分だけの「マイ露天風呂」を作れることです。夏には清流での川遊びと温泉を同時に楽しむ家族連れでにぎわい、大自然との一体感を存分に味わうことができます。
川沿いには、源泉をぜいたくに引き込んだ歴史ある旅館や民宿が立ち並び、2025年末にはリニューアルオープンを果たす施設もあるなど、2026年現在、さらに快適な滞在環境が整っています。
毎週土曜日の夜には「湯けむり灯篭」が実施され、竹筒の灯篭が映し出す幻想的な光の中で入浴を楽しむことができます。
周辺には、日本屈指のパワースポットである世界遺産「熊野本宮大社」や、かつての大鳥居がそびえる「旧社地 大斎原」が車で数分の距離にあります。また、日本最古の湯とされる「湯の峰温泉」や、広大な露天風呂を持つ「渡瀬温泉」も近隣に位置しており、熊野本宮温泉郷としての「湯めぐり」も外せません。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
最大の魅力は、スコップで川原を掘り、自分だけの「マイ露天風呂」を作れることです。夏には清流での川遊びと温泉を同時に楽しむ家族連れでにぎわい、大自然との一体感を存分に味わうことができます。
「川湯温泉」周辺には何がある？川湯温泉の冬の主役といえば、例年12月から2月にかけて出現する巨大露天風呂「仙人風呂」です。川の一部をせき止めて作られるこの風呂は、一度に1000人が入れるほどの圧倒的なスケールを誇ります。
毎週土曜日の夜には「湯けむり灯篭」が実施され、竹筒の灯篭が映し出す幻想的な光の中で入浴を楽しむことができます。
周辺には、日本屈指のパワースポットである世界遺産「熊野本宮大社」や、かつての大鳥居がそびえる「旧社地 大斎原」が車で数分の距離にあります。また、日本最古の湯とされる「湯の峰温泉」や、広大な露天風呂を持つ「渡瀬温泉」も近隣に位置しており、熊野本宮温泉郷としての「湯めぐり」も外せません。
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