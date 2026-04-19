【ひらがなクイズ】賃貸の契約やお店の利用方法に共通する2文字は？ 1分以内で挑戦！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、不動産の契約で見かける用語から、ぜいたくなサービスの利用形態、そして特定のスタイルを表す言葉まで、実生活でよく使われる3つを用意しました。それぞれの言葉が使われる場面を想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。正解にたどり着けば、頭の中もすっきりするはずです。
□□きん
か□□り
よう□□
ヒント：賃貸物件を借りる際に、担保として大家さんに預けておくお金。バスやレストランなどの施設を、自分たちだけで独占して利用すること。そして、和風に対する「洋風」のスタイルを指す呼び名を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しき」を入れると、次のようになります。
しききん（敷金）
かしきり（貸し切り）
ようしき（洋式）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、住まいに関する用語、レジャーや飲食での利用形態、そして欧米由来のスタイルを表す言葉が並んでいました。全く異なる文脈の言葉たちが、同じ「しき」という音を介してつながる面白さを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、不動産の契約で見かける用語から、ぜいたくなサービスの利用形態、そして特定のスタイルを表す言葉まで、実生活でよく使われる3つを用意しました。それぞれの言葉が使われる場面を想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。正解にたどり着けば、頭の中もすっきりするはずです。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□り
よう□□
ヒント：賃貸物件を借りる際に、担保として大家さんに預けておくお金。バスやレストランなどの施設を、自分たちだけで独占して利用すること。そして、和風に対する「洋風」のスタイルを指す呼び名を思い出してみてください。
答えを見る
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正解：しき正解は「しき」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しき」を入れると、次のようになります。
しききん（敷金）
かしきり（貸し切り）
ようしき（洋式）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、住まいに関する用語、レジャーや飲食での利用形態、そして欧米由来のスタイルを表す言葉が並んでいました。全く異なる文脈の言葉たちが、同じ「しき」という音を介してつながる面白さを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)