3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。部屋を借りる際に預けるものや、空間の利用方法、物事のスタイルを指す言葉をヒントに、共通する2文字を導き出しましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、不動産の契約で見かける用語から、ぜいたくなサービスの利用形態、そして特定のスタイルを表す言葉まで、実生活でよく使われる3つを用意しました。それぞれの言葉が使われる場面を想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。正解にたどり着けば、頭の中もすっきりするはずです。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□きん
か□□り
よう□□

ヒント：賃貸物件を借りる際に、担保として大家さんに預けておくお金。バスやレストランなどの施設を、自分たちだけで独占して利用すること。そして、和風に対する「洋風」のスタイルを指す呼び名を思い出してみてください。

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正解：しき

正解は「しき」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「しき」を入れると、次のようになります。

しききん（敷金）
かしきり（貸し切り）
ようしき（洋式）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、住まいに関する用語、レジャーや飲食での利用形態、そして欧米由来のスタイルを表す言葉が並んでいました。全く異なる文脈の言葉たちが、同じ「しき」という音を介してつながる面白さを感じていただけたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)