現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

『豊臣兄弟！』制作統括インタビュー「最終回の内容は…」

第十五回「姉川大合戦」の放送を終え、同ドラマで足利義昭を演じる尾上右近さんがコメントを発表しましたのでご紹介いたします。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

足利義昭について

義昭は、人の心を読むことに長け、状況に応じて相手が求める姿を演じることができる人物です。

政治的な頭脳だけでなく、人間の感情に対する理解も非常に深く、政治家としての才能もあると感じています。

一方で、明智光秀（要潤）の前では素の部分を見せるところがあり、その人間味も魅力的ですね。

本音と建前が交錯する世界で生きる人ほど、義昭に共感していただけるのではないかと思います。

将軍という特殊な立場にある人物ではありますが、できるだけ身近に感じてもらえるよう意識しながら演じています。

仲野太賀さんから刺激を受けたシーン

第１１回「本圀寺の変」（３月２２日放送）は、三好三人衆が義昭の滞在する本圀寺を襲撃した回。

絶体絶命の状況に追い込まれ、覚悟を固めた義昭に対して、小一郎（仲野太賀）から放たれた「ぶざまでも生き延びてくだされ！」というセリフには、義昭と同じように僕自身も心を大きく揺さぶられました。

脚本を読んだ段階では想像もしていなかった芝居の展開でしたし、自分があそこまで感情を動かされるとは思いませんでした。

太賀さんのお芝居に突き動かされるように、自然と涙があふれてきたので、その感情を思い切ってさらけ出しました。

結果として、とても美しいシーンになったのではないかと感じています。

豊臣兄弟は、意外なところで笑わせてくれたり、ふとした瞬間に励ましてくれたりと、人間の「隙」をくすぐるのが本当にうまい兄弟だと思います。

織田信長との距離感について

義昭と信長（小栗旬）は、お互いに探り合っている関係に見えるかもしれませんが、私としては第13回「疑惑の花嫁」（４月５日放送）で信長に伝えた「そなただけが頼りじゃ」という言葉に、嘘はなかったと思っています。

ただその一方で、信長という人物の計り知れなさも、義昭はひしひしと感じています。

その思いが最も象徴的に表れているのが、同じく第１３回で信長から、五ヶ条の条書を突きつけられた場面です。

臣下の前では「自分のことを思ってこその忠言だ」と受け止めますが、内心では相当悔しかったでしょうし、政治の世界における自分の未熟さも思い知らされた瞬間だったと思います。

信長にはどうしても届かない部分があるのではないか、という恐怖や不安も感じていたはず。

その思いが怒りへと転じ、藤戸石を斬りつけるという行動として爆発する。あのシーンは、「豊臣兄弟！」における足利義昭を象徴する場面だと考えています。

＜第十五回のあらすじ＞

信長（小栗旬）は朝倉・浅井に反撃するため、義昭（尾上右近）や家康（松下洸平）に援軍を要請。

だが、内心では信長の失脚を願う彼らの動きは鈍い。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

一方、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮粼あおい）を逃がすため時を稼ごうとするが、市の思いは長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。

そんな中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで朝倉・浅井軍と対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える。