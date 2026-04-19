４月に導入された自転車の「青切符制度」を悪用した詐欺で、名古屋市内に住む70代の男性が現金5万円をだまし取られました。愛知県内で青切符制度を悪用し現金をだましとられた詐欺事件は初めてです。

警察によりますと、17日午後3時過ぎ、名古屋市名東区牧の原3丁目で70代の男性が自転車に乗っていたところ、警察官を名乗る男2人に「歩行者がいるのに手信号をしないのは違反です」などと声をかけられました。

その際に、男性は「この場で違反金を支払わないといけない。警察官2名だから、2万5千円ずつ支払え」などと言われ、反則金名目で現金5万円をだまし取られたということです。

男性が19日の昼に警察に相談したことで事件が発覚しました。

男2人は20代くらいと30代くらいで、いずれも青色の長袖カッターシャツに黒色のズボンに白色のマスクをしていて、白色のワンボックスカーに乗っていたということです。

愛知県内で青切符制度を悪用し現金をだましとられた詐欺事件は初めてで、愛知県警は取り締まり現場で支払いを求められた場合は110番通報するよう呼びかけています。