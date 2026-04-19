『豊臣兄弟！』第16回 敗走した長政と朝倉義景は…
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第16回「覚悟の比叡山」が、26日に放送される。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
■第16回のあらすじ
浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負った藤吉郎（池松壮亮）。継潤は、藤吉郎の子を人質に寄越すなら織田につくという。子のない藤吉郎は、とも（宮澤エマ）の子を差し出そうとするが、ともは激怒。困り果てた藤吉郎は、小一郎（仲野太賀）に説得を任せる。一方、敗走した長政（中島歩）と朝倉義景（鶴見辰吾）は、比叡山延暦寺に立てこもる。信長は、織田に従わないなら寺を焼き払えと光秀（要潤）に命じ……。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負った藤吉郎（池松壮亮）。継潤は、藤吉郎の子を人質に寄越すなら織田につくという。子のない藤吉郎は、とも（宮澤エマ）の子を差し出そうとするが、ともは激怒。困り果てた藤吉郎は、小一郎（仲野太賀）に説得を任せる。一方、敗走した長政（中島歩）と朝倉義景（鶴見辰吾）は、比叡山延暦寺に立てこもる。信長は、織田に従わないなら寺を焼き払えと光秀（要潤）に命じ……。