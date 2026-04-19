モデルで女優の本田紗来が大学入学時のスーツ姿を公開した。

本田は１９日に「入学式の時の写真です」と自身のインスタグラムを更新。「あたたかく素敵なお友達や先輩方に出会うことができ、充実しています １日１日大切に、頑張ります」と今後の大学生活への期待膨らむコメントを投稿。フリルのような曲線がオシャレな大ぶりのリボンタイにスタイリッシュなスーツが整った印象を与える。

また、「皆様も無理せず自分自身の気持ちを大切にしてあげてくださいね」と同じく新生活を迎えるファンへの応援メッセージも添えた。

この投稿にファンからは「ご入学おめでとうございます！」「めちゃめちゃ美人さん」「めっちゃ可愛いすぎる」「おすましオネーサン」「やばーーーい！！めっちゃかわいい」「フォーマルな装いも素敵ですね」「より良い四年間になります様に」「爽やか」などのコメントが寄せられている。

紗来は３月２日の投稿で高校を卒業したことを明かし、「明治大学付属八王子高等学校」に通っていたことを公表した。その後、４月９日の入学式の投稿にて、長女でフィギュアスケート女子の２０１６年世界ジュニア覇者・本田真凜と同じ明治大学に進学したことが明らかになっている。