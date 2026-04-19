新日本プロレス１９日の後楽園大会で、米国・ＡＥＷのアンドラデ・エル・イドロ（３６）がＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太（３２）に挑戦表明した。

同王者の辻は当初、５月３日福岡大会でＡＥＷのゲイブ・キッドとのＶ４戦が決定していた。ところが、ゲイブは１２日（日本時間１３日）のＰＰＶ「ＡＥＷ ＤＹＮＡＳＴＹ」（カナダ・バンクーバー）で試合中に右肩を負傷し、無期限欠場に突入。これを受けて福岡決戦の欠場も決定し、辻の挑戦者は「未定」となっていた。

そこに名乗りを挙げたのが、今年２月の米国・ニュージャージー大会で辻とのＧＬＯＢＡＬ王座戦に敗れたばかりのアンドラデだった。この日の８人タッグ戦で辻が勝利を収めると場内が暗転。ＶＴＲでビジョンに映し出されたアンドラデが「辻陽太よ、分かっているだろ。挑戦者にはこの俺がふさわしい。前回の戦いで、俺は負けたわけじゃない。あの試合はお前をどう倒すか研究するためのものだった。ゲイブ・キッドに何があったか知らないが、そんなことはどうでもいい。俺はアイツに（２月大阪大会で）勝っているからな。俺はお前の持つＧＬＯＢＡＬ王座に挑戦する」と宣戦布告を繰り出した。

さらにアンドラデが「このタイトルマッチを米国ではやりたくない。俺は日本で戦いたいんだ。お前のファンどもの前で、お前を沈めたいからな。いつ、どこでやるか決めてくれ。この王座は俺の運命だ」と王座戦の舞台を王者に一任したところでＶＴＲは終了した。

マイクを握った辻は「アンドラデ、相変わらず決まっててカッコイイな。いいだろう、あんたはふさわしい相手だ。それに米国、日本、２回も世界的なレスラーであるアンタを倒せばこのＧＬＯＢＡＬ王座にもハクが付くからな・。５・３福岡でアンタを待ってるぜ。覚悟はいいか？」と、福岡決戦での迎撃を宣言した。

ＧＬＯＢＡＬ王座にはゲイブの欠場発表後、タイチもＳＮＳ上で挑戦意思を示していた。辻は「俺はアンタ（タイチ）の新日本に対する思い、ＡＥＷに対する考え方、全面的に肯定する」としながらも「宣言しただろ？ このベルトは新日本が海外で（大会を）やる時、または新日本が外からのレスラーを迎え撃つ時に使うベルトにする。このベルトの存在意義を取り戻すってな。悪いがこのＧＬＯＢＡＬにふさわしい相手はアンドラデだ」と説明。「ただ、アンタの考え方、俺は好きだぜ」とタイチに呼びかけて控室へ消えていった。