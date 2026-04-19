◆第１回佐賀城下スプリント・重賞（４月１９日、佐賀競馬場・ダート１３００メートル、不良）

地元佐賀の３歳馬１２頭が出走し、渡辺竜也騎手＝笠松＝が騎乗した２番人気のフラクタル（牝、佐賀・真島二也厩舎、父フィレンツェファイア）が、４連勝で重賞初勝利を飾った。

レースは激しい先行争いを中団から見る形。最後の直線では外から豪快に伸びて、先に先頭に立ったハクアイドゥマンをかわし、２着馬に２馬身差をつける完勝だった。勝ちタイムは１分２２秒６。

８番人気のカシノフレックス（田中直人騎手）が２着。４番人気のハクアイドゥマン（石川慎将騎手）が３着に続いた。単勝１・４倍で圧倒的１番人気だったラウダーティオ（山口勲騎手）は、４着に敗れた。

３つの式別で万馬券が飛び出し、馬連単は１万５０２０円、３連複は１万３７２０円、３連単は７万６９５０円だった。

同レースは今年、新設された佐賀の３歳短距離３冠の初戦。この後は２冠目の新設重賞・かささぎスプリント（５月１７日、１４００メートル）、佐賀ユーススプリント（７月５日、１４００メートル）へと続く。

渡辺竜也騎手（フラクタル＝１着）「前回、石川さんが乗ったレースを見て非常に力のある馬だと思ったので、期待を持ってレースに挑みました。前回までのレース運びをイメージして乗り、馬のテンションも結構、気になっていたのですが、仕上がりがいいのかなと思っていました。

（激しい先行争いを見る形）馬のペースで運ぶように意識して乗りました。ペースも流れていて、相手だなと思っていた２頭が４コーナーで射程圏に入ったので、いいレースができたと思います。抜け出すときも力強く走ってくれたので、いい馬だなと改めて感じました。

（２冠目に向けて）また騎乗依頼がもらえたら乗りに来たいし、馬自身も次のレースが楽しみなんじゃないかなと思います」