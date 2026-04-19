電撃婚話題のてんちむ、エクステ外しで雰囲気ガラリ ロブヘアに絶賛の声「印象変わる」「大人っぽくて素敵」
【モデルプレス＝2026/04/19】YouTuberのてんちむが4月19日、自身のInstagramを更新。エクステを外した最新ヘアを披露した。
【写真】“青汁王子”と電撃婚話題の32歳美女「新鮮」と話題の短くなった最新ヘアhttps://mdpr.jp/influencer/detail/4763630
てんとむは「エクステ取りまちた しばらくはロブの長さ楽しみます」とつづり、肩の長さのロングボブヘアを披露。胸下辺りまでの長さだったエクステを外し、雰囲気をガラリと変えていた。また、ノースリーブのミニ丈ワンピースを着こなし、美しいスタイルも披露していた。
この投稿にファンからは「印象変わる」「大人っぽくて素敵」「どんなヘアスタイルも似合う」「新鮮」「女神です」と反響が寄せられている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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【写真】“青汁王子”と電撃婚話題の32歳美女「新鮮」と話題の短くなった最新ヘアhttps://mdpr.jp/influencer/detail/4763630
◆てんちむ、エクステ外しでイメチェン
てんとむは「エクステ取りまちた しばらくはロブの長さ楽しみます」とつづり、肩の長さのロングボブヘアを披露。胸下辺りまでの長さだったエクステを外し、雰囲気をガラリと変えていた。また、ノースリーブのミニ丈ワンピースを着こなし、美しいスタイルも披露していた。
◆てんちむのイメチェンに反響
この投稿にファンからは「印象変わる」「大人っぽくて素敵」「どんなヘアスタイルも似合う」「新鮮」「女神です」と反響が寄せられている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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