フジ日曜ゴールデン出演のため「収入を犠牲」「1ヶ月仕事を入れず」 『鬼レンチャン』“奄美の歌姫”城南海に反響
フジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』（毎週日曜 後7：00）が19日に放送され、奄美の歌姫と称されるシンガー・ソングライターの城南海が、「サビだけカラオケ」の鬼ハードモードに挑戦した。
【写真】『千鳥の鬼レンチャン』鬼ハードモード初代女王を目指した城南海
鬼ハードモードで女性達成者はおらず、初代女王がかかった。さらに、奄美独特のこぶし“グイン”を入れることを自身に課し、さらに初チャレンジでの達成を含め、「全曲グイン一撃初代女王」を目指した。
「この1ヶ月仕事を入れずに練習してきました。ほぼ毎日練習しました。だいたい1日6時間ぐらい。1ヶ月なんで単純計算で180時間は練習してきました」と驚きの告白。「収入を犠牲にしてでも撮りたい称号」だと明かされた。
順調にレンチャンしていったが、あと1曲で失敗。千鳥・大悟は「いいもんを見たね」とうなった。
SNSでは「惜しい…………初挑戦で、ここまで凄いと思うし最高の歌声をありがとう」「次回達成を期待したい」など、称賛するコメントが多数寄せられた。
【写真】『千鳥の鬼レンチャン』鬼ハードモード初代女王を目指した城南海
鬼ハードモードで女性達成者はおらず、初代女王がかかった。さらに、奄美独特のこぶし“グイン”を入れることを自身に課し、さらに初チャレンジでの達成を含め、「全曲グイン一撃初代女王」を目指した。
順調にレンチャンしていったが、あと1曲で失敗。千鳥・大悟は「いいもんを見たね」とうなった。
SNSでは「惜しい…………初挑戦で、ここまで凄いと思うし最高の歌声をありがとう」「次回達成を期待したい」など、称賛するコメントが多数寄せられた。