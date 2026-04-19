『いちばんよくわかる 屋根の教科書』（クロスメディア・パブリッシング）が4月17日（金）に発売された。

【画像】屋根リフォームの基礎知識を網羅した実用書が発売

本書は屋根専門工事会社「テイガク」の代表であり、25年間で20,000棟以上の屋根・外壁改修工事に携わってきた前川祐介による、屋根工事にまつわる知識を一冊にまとめた実用書。

屋根リフォームにかかる費用は、住宅に関する工事のなかでもトップクラスに高額です（145～440万円ほど）。にもかかわらず、屋根について事前に詳しく学ぼうとする人は少なく、なかには「このままだとすぐに雨漏りしますよ」という訪問業者の言葉に、うっかり高額で契約してしまう人も多いのが現状。本書では、そのような、みんなが知らない屋根工事にまつわる知識をまとめた。

■目次【巻頭資料】屋根修理診断チャート屋根の"超"基礎知識屋根リフォームの方法を写真で解説屋根の部位と名称

第1章 自分の屋根を知る第2章 リフォームの方法と屋根材を知る第3章 失敗しないための「素材」の選び方第4章 雨漏りトラブルで慌てないために第5章 後悔しない屋根リフォーム第6章 屋根とお金のリアル

【巻末資料】本書の内容を動画でさらに分かりやすく！実際に施工した工事例をご紹介屋根工事で知っておきたい用語

■著者紹介前川祐介（まえかわ・ゆうすけ）大阪府堺市生まれ。法政大学経営学部を卒業後、建設業界とは異なる業種で実務経験を積み、父が経営する建築板金工事会社（現・株式会社テイガク）へ入社。2022年に代表取締役社長に就任。従来は大手ハウスメーカーからの下請け受注を中心としていた体制を、Webメディア「テイガク」やYouTubeでの情報発信を起点とし、エンドユーザーから直接工事を受注するビジネスへと転換させた。現在は年間1,000棟以上の施工実績を持つ元請け工事会社として、現場で培った知見をもとに、屋根・外壁リフォームに関する情報提供活動にも注力している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）