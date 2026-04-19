◇サッカースペインリーグ国王杯 決勝 レアル・ソシエダ2-2アトレティコ・マドリード(PK4-3)〈日本時間19日、スペイン〉

レアル・ソシエダの久保建英選手が国王杯を制して、率直な思いを語りました。

ソシエダは試合開始早々、FWアンデル・バレネチェア選手のヘディングで電光石火の先制点。その後、互いに得点を入れ、後半43分には久保選手がピッチへ。PK戦までもつれた激闘を制して、頂点に立ちました。

今季はケガもあり離脱期間もあった久保選手は、「うれしいですね。大事な試合は負け続けてきたのでプロになってから。やっとこれで1試合勝てたのは次に向けて弾みになる」と語ります。

これが復帰2戦目。「きょうあのレベルの相手にちゃんとプレーできたことで結構自信を持ってこれからプレーできるようになると思いますけど、調子に乗りすぎないようにケガだけは気をつけて引き続き、トレーニングと補強どちらも頑張りたい」と話しました。

プロになって初のタイトルとなったことには、「キャリア的になかなかこういう試合に恵まれてこない部分もあって。決勝にいってもおかしくないような試合をしてもひっくり返されたり、涙をのむことがたくさんあった。とりあえずここでタイトルがとれたことは引退するときに、それこそ日本代表に出場したじゃないですけど、誇れるものが1個増えたかなと思います」と思いを口にしました。

さらに日本代表についても言及。3月には久保選手が不在だった日本代表がスコットランドやイングランドを破りました。

試合は見ていたといい、「スコットランド戦のほうがボールを持つときに苦労したりとかしましたけど、結果最後押し込んで押し込んで勢いで点取って日本代表らしいなという感じがありましたね。イングランド戦なんかは思っていた展開と違う感じの、耐えていたけどスパッと点が入っちゃったみたいな、早い展開でリードして守り切るといういつもの日本代表と違った展開でしたけど、選手たち一丸となってすごくいいプレーしていたなと思いますし。三笘選手なんかは“勝ったことが必ずしもプラスではない”と言っていましたけど、そうやって選手が気を引き締めることが本番に向けて一番なのかなと思います」とコメント。

また、「見ていて楽しかったですけど、“俺が出ていたら・・・”とか考えていたので、でも幸いW杯には間に合うので、本番でいいプレーができたらいいな」と語りました。