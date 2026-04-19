ＧＯＬＦＺＯＮ Ｊａｐａｎ株式会社は、全国のゴルファーを対象に実施した「ゴルファー施設利用実態調査２０２５」の結果を発表した。

まず、「ゴルフ場」「屋外練習場」「インドアゴルフ」の利用頻度を比較したところ、「週に１回以上」 利用する層はインドアゴルフが２７．２%と最も高く、屋外練習場（１７．６%）、ゴルフ場（５．１%）を大きく 上回る結果となった。

また、特に３０代・４０代において利用頻度の伸びが顕著であり、インドアゴルフが現代ゴルファーの主要な練習環境となりつつあることがうかがえる。

このように高頻度で利用されている背景として、インドアゴルフはサブスクリプション型（会員制）が 主流であることに加え、上達志向が高い“熱量の高いゴルファー”が多く利用している可能性が考えられる。

経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査」によると、ゴルフ練習場の売上は２０２１年を ピークに緩やかな減少傾向にある。 また、屋外練習場の施設数は減少傾向にある一方で、インドアゴルフ施設は増加している状況だ。

こうした市場環境を踏まえると、屋外練習場の減少によって生じた練習機会の受け皿として、インドアゴルフが機能している可能性が考えられる。

さらに、練習場売上がコロナ前水準（２０１９年比１１３%）を維持している点を踏まえると、インドアゴルフの普及が市場全体の縮小スピードを一定程度抑制している可能性も示唆される。

今回の調査では、インドアゴルフの利用頻度が他施設と比較して最も高いことが明らかとなった。 さらに、練習場市場全体の動向と合わせて分析すると、インドアゴルフが現在のゴルフ練習環境において 重要な役割を担っている可能性が示唆される。