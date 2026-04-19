◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―２ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）

必死に左手を伸ばした。左翼を守るＤｅＮＡ・勝又温史外野手（２５）のグラブに、白球は収まった。１点リードで迎えた５回１死二塁のピンチ。左越えの長打かと思われた床田の大飛球を、背走して倒れ込み、好捕した。

勝負を分けたファインプレー。前日に続く美技連発に「目を打球から切り、後ろにダッシュして、もう１回ボールを探すことは外野手で一番難しい。練習したことが試合でできて、一番うれしい」と笑った。

チームは今季初のゼロ封勝ちで、初の同一カード３連勝。広島戦は６５年ぶり３度目の開幕５連勝となった。昨季からの同戦８連勝は２７年ぶり。かつては地獄を見た男が、チームの快挙に貢献した。

「ありがたいことにスタメンを頂いて、出る機会もたくさんいただけている。自分らしくプレーする機会もたくさんあるので、そこは忘れないようにこれからもやっていきたい」

最速１５２キロの直球を武器に、投手として日大鶴ケ丘から１８年ドラフト４位で入団も、２１年オフに戦力外。同年育成契約を結び、野手に転向した。

切り返しや、まっすぐボールを追いかける動き、打球の落下地点を予測する力など、外野手の基本をイチから学び直し、毎日１時間を守備練習に費やした。鍛錬の成果もあり、２３年に支配下へ復帰。この日は３打数２安打。今季は打率４割３分８厘と好調を維持する。

「ゼロからスタートしたファームのコーチだったり、１軍の河田コーチだったり。日々の積み重ねによっていい結果が生まれると、身に染みている。コツコツやることが、一番いい結果につながるんだなとすごく実感しています」

ベンチから守備位置までは、常に全力疾走。「野手に転向してから、野球人生が終わるまで絶対やろうと決めたこと」と力を込める。「明日の出場機会を得るために、今日必死で頑張るしかない。一喜一憂せず、今日が終わったら、もう明日のためにっていう意識がすごく強いです」と勝又。苦労人が、セ界のど真ん中で輝く。（加藤 弘士）

◆勝又 温史（かつまた・あつし）２０００年５月２２日、東京・狛江市生まれ。２５歳。中学時代は狛江ボーイズに所属。日大鶴ケ丘では１年夏からベンチ入りし、３年時に最速１５２キロをマークも甲子園出場なし。高校通算３０本を超え、二刀流としても注目された。１８年ドラフト４位でＤｅＮＡ入団。２１年オフに戦力外となり、同年育成契約を結び野手に転向。２３年に支配下契約を結んだ。右投左打。