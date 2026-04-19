モデルの髙村梨々花(26)が、13日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】“段差”がスゴいことに 迫力たっぷり髙村梨々花

「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。5歳から芸能活動をしているが、ブレークし切らないことに触れ、注目を集めたいという思いも吐露している。「自分から仕掛けていかなきゃなと思い、グラビアに挑戦したんです。」と並々ならぬ決意であることを明かしている。



髙村は、父が1991年のドラフトで近鉄から1位指名されて入団した髙村祐氏(56)であるということでも注目された。髙村氏は投手として活躍し、現役引退後は楽天、ソフトバンクでコーチを務めた。現在は母校の法政大学で助監督を務めている。



91年はオリックスのイチロー氏、田口壮氏、近鉄では中村紀洋氏、大洋（現DeNA）の斎藤隆氏、ヤクルトの石井一久氏ら多くの“後のメジャーリーガー”を生んだドラフトだった。国内組でもダイエー（現ソフトバンク）の若田部健一氏、広島の金本知憲氏らが指名された“当たり年”だった。



「週プレ」は天羽希純が表紙＆巻頭を担当。鷲見友美ジェナ、本間日陽、奥村桃夏、石浜芽衣、小倉あずさも登場している。



（よろず～ニュース編集部）