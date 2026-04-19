現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。ゆかりの城として今回訪れたのは、滋賀県長浜市の「横山城」だ。秀吉が初めて城主を任された城は、今どうなっているのか？

【写真多数】“石田三成が水を汲んだ”と伝わる井戸も…豊臣秀吉の“初めての居城”「横山城」を写真で一気に見る（全34枚）



豊臣秀吉の“初めての居城”「横山城」の遺構をたどる 写真＝今泉慎一

◆◆◆

姉川の戦いでは“陰の主役”になった城

4月19日放送の『豊臣兄弟！』第15話は「姉川大合戦」。織田・徳川対浅井・朝倉、両軍併せて数万人が激突し、姉川を挟んで対峙した。1000人以上が落命し、川が真っ赤に染まったという（兵数、死傷者数は諸説あり）。

戦があったのは1570（元亀元）年6月下旬、浅井長政の裏切りで大敗を喫した「金ヶ崎の退き口」から約2カ月後のこと。信長にとってはリベンジマッチだ。もちろん、秀吉もこの合戦に参加している。

この戦いの激戦地となったのは姉川一帯だが、実は“陰の主役”ともいえるのがその南方にある横山城だ。

浅井家の居城・小谷城や支配する北近江の平野を見晴らす位置にあり、信長の拠点・岐阜方面から北近江への国境も見晴らせる。南近江は信長が概ね押さえており、両軍の最前線に位置する城でもあった。

姉川の合戦当時は、浅井方がこの城に籠っていた。これを落とすべく秀吉ら織田家の軍勢が囲んでいるところに、朝倉家の援軍を得た浅井軍が南下してきた結果、横山城の北にある姉川が決戦地となったのだ。

合戦に勝利したことにより、横山城も織田家の元に落ちる。そして、この城を任されたのが羽柴秀吉だった。秀吉にとっては、初めて城主を任されたことになる。

そして城下は、のちに豊臣政権の中枢で辣腕をふるい、関ヶ原の西軍大将となった石田三成と秀吉との出会いの場でもあった。

キツイのは覚悟で最短ルートを選択

南北に長い尾根にある横山城へは、いくつかの登山ルートが整備されている。比高は約200m。地図を見る限り、緩やかで登りやすそうなのは西麓の長浜市石田町・日吉神社からのルートだが、そちらは距離が長い。一方、南東麓の観音寺からなら距離は3分の1程度。キツいのは覚悟の上でこちらを選択した。

宝亀年間（770〜781）開基の観音寺は、元々は伊吹山中にあったが、13〜14世紀頃に現在地へ移った。浅井家代々からも信仰され、多大な寄進を得ていたというが、姉川の合戦の折には伽藍を破壊し守りを固めたという。

おそらく、山上に僧侶の住まいがあったのだろう。背に腹は変えられず、神仏より現実重視なのは、信長に限らず戦国の世のならいか。

本堂脇からは横山城まで、2本のハイキングコースが伸びている。向かって左の十三仏巡拝ルートと、右の西国三十三観音巡拝ルート。同じコースを往復するのはあまり面白みがないので、前者から登り、後者を降りてくる周回ルートで巡ることに決めた。

しかし、すぐにこれがとんだ間違いだったことに気づくことに――。

ものの数分で「これは道なのか？」

「ハイキングコース」だし、仏像が並んでいるようなので、道に迷うことはないはず。道幅もしっかりあり、整備されているだろう。そんな思惑だったが、ものの数分も登ったところでそれは裏切られる。

まず、道幅があっという間に狭くなった。土の斜面は滑りやすく危険。さらに、短距離で急勾配ということは当然、道は幾度も「くの字」に曲がるつづら折りになりがち。

道すがらの仏像が目印になるのだが、ちょうど「くの字」の屈曲点にあったりする。すると、そこで折れるのか、あるいは直進すべきなのかが非常にわかりにくい。

道は踏み跡程度しかなく、植物が生えていないところは「これも道なのか？」と紛らわしい。横山城の方角と、樹間から見える尾根を意識しつつ、道を外れ折り返したりしながら進む。

尾根まで高低差で半分弱ほどきたあたりから、勾配は一気に急になる。ところどころ岩で滑りやすそうな場所も。と思ったら枯葉でズルっといきそうな場面もあり。手をつきながら登ってゆく。

道間違いも含めて、麓から20分ほど。ようやく尾根まであと少しのところまでたどりついた。斜面のくぼみが畝状竪堀(うねじょうたてぼり)に見えてしまうが、山城マニアの願望を投影しているだけかもしれない。「ここから城域だ！」と、城に到達したと感じられるような「ご褒美」が欲しいのだ。

山城攻めで最も盛り上がる瞬間

南北に伸びる尾根は、北に向かうと横山城なのだが、少し寄り道をする。南に行くと展望台があり、周辺の木々が伐採されていて、全方位的に眺望がよい。

この場所も当然のごとく出丸として使用されていただろうことは想像に難くない。やはり地政学的な要地であることを実感する。

尾根を折り返して北へ。するとものの数分で遺構が見えてきた。これこそ「ご褒美」に間違いない光景だ。見事なまでの凸凹は紛れもなく二重堀切(ほりきり)。脇にはバッチリ竪堀も従えている。

二重堀切を越えた先には迫り上がる切岸(きりぎし)。完璧。我、城内へ侵入せり。テンションが上がりつつ、切岸を駆け上がる。

ナゾの井戸っぽい穴ボコ

横山城は南北にふたつのピークに主郭があり、各々の一帯が「南城」「北城」と名付けられている。山城としては中規模で、浅井家の小谷城や信長の岐阜城などと比べるとそれほどでもない。

縄張図を見る限り隣接しているので、ひとつの城とみなしてよさそうだ。いわゆる「一城別郭(いちじょうべっかく)」というやつだ。

切岸上は南城の主郭。長辺20m、短辺10mほどの方形。東西には土塁も見られるが低いな、と思いつつ北に付属する曲輪へと進むと、よりしっかりした土塁がどっしり構えていた。

樹木に覆われ眺望はないが、伐採すればほぼ、先ほどの展望台と同じ景色が見えるものと思われる。

土塁があるのは東と北面。では西は……と覗いてみると急角度の切岸。その北端が虎口(こぐち)になっていた。やや浅い気もするが、「くの字」の折れは急勾配になっていて、なかなか攻めづらそうだ。

南城の主郭北の曲輪には、謎めいた穴ボコもあった。「井戸発見！」とテンションを上げたいところだが、どうも怪しい気もする。山城では答えの出ない「遺構っぽいなにか」に出会うことも多々。真相は不明だが、想像するのは自由だし楽しい。

浅井家の居城・小谷城を睨む北城へ

虎口から尾根づたいに北へ。平坦な曲輪や堀切が連続し、一城別郭とはいっても一体感がある。

しばらく鞍部を進むと一転、急勾配。ただし道は整備されており、ところどころ階段も設けられ歩きやすい。

南城から10分もかからずに、北城のピーク、主郭にたどり着いた。

北城の主郭は、直径十数mほどのほぼ円形。標高311.8m。こちらのほうが南城より10mほど高そうだ。かなたに小谷城も視野に入る。まさに浅井攻めの陣城にふさわしい。

姉川の戦いの後、小谷城が落ちるまで3年間。秀吉は度々、ここから睨みを利かせていたかと思うと胸が熱くなる。

北城からさらに尾根伝いに下った先に、姉川の戦いで信長が陣を構えた「龍ヶ鼻砦」がある。地形図の「147.6m」の山頂マークのところだ。

横山城のある尾根の最北端、というかほぼ麓だ。直線距離で約500m、比高差約90m。「これを往復するのか……」と一瞬悩んだが、途中にいくつか砦跡もあるようだし、意を決して前進を決意する。

道はしっかりしているが、両脇のヤブがひどい。背丈以上はある。しばらく進んでみたが、一向に改善の兆しなし。

これでは途中の砦跡も期待できそうにない。元々、龍ヶ鼻砦にも大した遺構もないようだし、そもそも麓から登った方が近い。前言撤回。いずれ別の日に訪問することにし、途中で引き返すことにした。

城内最大の見どころが最終盤に

北城の主郭まで引き返し、今度は北城の西尾根へ。縄張図を見る限り、こちらは期待ができそう。ヤブもなく視界も極めて良好。

するとすぐに、土塁を従えた広大な曲輪が見えてきた。主郭よりはるかに広く、北城最大。いや横山城全域でも一番の広さの曲輪かもしれない。

ところどころ岩を配したハイブリッドな土塁がそそる。しかも100m近くありそうだ。

さらに進んでいった正面にも土塁があり、登山道はそれを避けるように脇へ。たどってゆくと思わず「うおっ！」と声が出た。そのフォルムに感嘆するしかない大堀切だ。

手前から、横から、越えた先から。どのアングルから撮っても惚れ惚れするほど素晴らしい。しかもこの大堀切、その先にはもうひとつ小堀切（？）を従えていた。つまり二重堀切。通り過ぎて振り返ると、見事なまでに地面がうねっている。

小堀切といっても、大堀切に比べてのこと。南城に突入した際に見たあの堀切と規模は遜色ないサイズと深さだ。この東尾根、下ってゆくと石田町の日吉神社に出る。長いので却下した登山ルートだが、こちらから登ってきたら「城内到達のご褒美」がこれだったのだ……。とはいえ、最終盤で出会えるのも、ラスボス感が合って悪くない。

三成が秀吉に見出された「三献の茶」

興奮冷めやらぬまま南城まで引き返し、帰路は西国三十三観音巡拝ルートで観音寺へ下山。やはりこちらの道の方が安全かつ歩きやすかった。距離はほとんど同じぐらいだし、横山城へのアクセスはこのルートがベストだろう。

本堂で無事下山を感謝し手を合わせた後、最後に寄りたい場所があった。冒頭で触れた通り、横山城城下は、秀吉と石田三成が出会った場所。三成の出生地は西麓の石田町とされているが、二人が出会ったのは南東麓の観音寺だ。

三成が秀吉に仕えたのは、姉川の戦いの翌年、1571（元亀2）年頃のこと。初対面は、秀吉が鷹狩りの帰りに観音寺に立ち寄った際だったとか。

寺の小姓だった三成は、1杯目はぬるめを大きな碗で、2杯目はやや熱いものを中くらいの椀で、3杯目は熱々を小さな椀で提供。その気遣いと機転に感銘し、秀吉は三成を召し抱えることになったという。「三献(さんこん)の茶」のエピソードの舞台が、観音寺だったのだ。尚、当時の石田三成はまだ10代前半だった。キレ者過ぎる。

寺のすぐそばには、「三成水汲みの井戸」がきちんと残っており、今も水を湛えていた。秀吉にとって横山城は、自身が初めて任された城であり、有能な家臣を得た場所でもあった。

秀吉の生涯にはターニングポイントとなった場所がいくつかあるが、横山城は間違いなくそのひとつといえる。草履取りから天下人への大出世を、軍事と内政の両側面から追体験できる。横山城、想定以上に魅力にあふれた城だった。

（今泉 慎一）