卑劣なヒール女子レスラーが見せた母の姿。ベルト奪還後、すぐさま我が子を抱きかかえる表情に多くのファンが胸を打たれている。

【映像】極悪ヒール美女、キュートな愛娘を抱き“母の表情”

WWEスーパースターのベッキー・リンチが19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。劇的勝利後に見せた"母の姿"をとらえたバックステージの動画を公開した。

本日、ラスベガスの大舞台で開催された年間最大の祭典『レッスルマニア 42』。ベッキーは因縁深いAJリーとの過酷な一戦を制し、見事に女子インターコンチネンタル王座を奪還した。リング上では狡猾な手段を選ばない「汚職にまみれた」ヒールキャラクターとして観客を翻弄している彼女だが、公開された動画には、勝利直後のバックステージで最愛の娘ルーを抱きしめる一人の母親としての素顔が映し出されている。

ピンクのネコ耳型ヘッドフォンをつけた娘を力強く抱きかかえ、ベルトを手に「やったわよ」と語りかけるその姿は、リング上の非情な立ち振る舞いとは対照的な、温かくも感動的な光景だ。

ベッキーはこの投稿に「Beating AJ at WrestleMania was GREAT. Outsmarting Corrupt Carr was FANTASTIC! Having my sweet baby witness history was PRICELESS!! HAHAHAHA IT WAS A ROUX-Z! She never liked AJ!!!（レッスルマニアでAJを倒せたのは最高。汚職にまみれたカーの裏をかいたのはファンタスティックだわ！そして、私の可愛い赤ちゃんに歴史の目撃者になってもらえたことはプライスレス！！ハハハ、まさにルーの勝利（ROUX-Z）ね！あの子は最初からAJのことなんて嫌いだったのよ！！！）」と、勝利の興奮と娘への愛を彼女らしい言葉で綴った。

自身の勝利を「娘の名前（ルー）」と「勝利（ROSY）」をかけた造語で表現するなど、悪役を演じながらも隠しきれない親心が、世界中のファンの心を打っている。ファンからも「君がタイトルを取り戻したことを誇りに思うよ！」「観客全員があなたのために歓声を上げていました」「愛すべき動画だ」「ルーもお母さんをめっちゃ誇りに思ってるはずだよ」などと祝福のコメントが寄せられていた。

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