犬のトイレを設置してはいけない場所

狭い場所

犬を飼ったことがある人なら知っていますが、犬は排泄の前後に本能でさまざまな行動をとります。ぐるぐると回ってから排泄する場所を定めたり、排泄後にバババッと地面を蹴る動作をしたりと、とにかく動きが多いのです。トイレを狭い場所に設置してしまうと、排泄時に窮屈なのはもちろんのこと、排泄前後のこれらの行動も制限されてしまうため犬にとってはストレスとなってしまいます。

段差がある場所

上記の通り、犬は排泄前後に動き回るため、段差があるような場所にトイレを設置すると踏み外して怪我をしてしまう原因になります。まして排泄前後の行動は本能によるものなので犬も冷静な状態ではなく、危険察知能力が鈍っています。できるだけ平らな場所に設置するようにすべきです。

解放的すぎる場所

狭すぎる場所はダメですが、とはいえ広ければ良いというわけでもありません。私たちもトイレの個室があまりに広すぎるとソワソワしてしまいませんか？犬も同じです。解放的すぎる場所にトイレを設置してしまうと、犬は安心して用を足すことができません。

寝床に近すぎる場所

犬は本能的に自分の寝床の近くでは排泄を行いません。排泄の痕跡が敵に自分の居場所を知らせることになってしまうからです。家の広さやレイアウトによっては工夫が必要となってしまうかもしれませんが、ハウスやベッドなど愛犬が普段寝床にしているような場所の近くにはトイレを設置するべきではありません。

人通りが多い場所

排泄中というのは動物が最も無防備でいる状態の1つです。そのため、できれば隠れたところでしたいというのが本能です。家族が頻繁に行き来する動線上など、人通りが多い場所では犬が安心して排泄に集中することができないため、避けるべきでしょう。

通気性が悪い場所

トイレは適度に隠された場所の方が良いですが、とはいえ密閉空間などの通気性が悪い場所にトイレを設置してしまうと匂いがこもってしまったり、雑菌が繁殖しやすくなってしまうため悪影響です。言うまでもなく、トイレというのは不潔な場所です。だからこそこまめにシーツを替えたり掃除をしたりして、清潔に保てるよう気を配らなければなりません。汚いトイレで排泄をするのは衛生的にも良くないのは自明ですよね。

室内トイレのメリット

室内トイレは設置場所が悩ましいですが、それでも室内でトイレをさせるメリットは多くあります。室内飼いをしているのであれば、できる限り室内トイレのしつけをしておきたいところです。

健康チェックがしやすい

犬の排泄物は健康チェックのバロメータです。トイレシーツに排泄をしてくれると排泄物の色や量、回数の確認がしやすく、異常があったときに気づきやすくなって病気の早期発見につながります。

散歩に行かなくても排泄できる

室内トイレのもう１つのメリットは散歩に行かなくても排泄を済ませられる点です。外でしか排泄ができないとなると、悪天候の中でも無理をして散歩に行く必要が出てきて飼い主さんの負担も大きくなります。またシニア期に入って歩行が不自由になった場合にも、室内で排泄ができるとリスクとお世話の手間を最低限に抑えることができるでしょう。

お出かけ時のマナーアップ

トイレシーツがあるところで排泄をするという習慣が身についていると、お出かけ先でも役に立ちます。決まった場所で排泄ができると、思わぬ場所で粗相してしまうことがなくなり、マナーアップにつながります。

まとめ

犬も生き物である以上、トイレの問題は考慮しないわけにはいきません。愛犬が気持ちよく健康にトイレができるように工夫してあげる必要があります。

(獣医師監修：葛野宗)