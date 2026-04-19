ごまかそうとする姿にキュン♡

みいちゃんは、きなこちゃんにおやつを与えたかったようです。ママとパパがやっているのを見て、「自分もやってみたい」と思っていたのかもしれません。しかし、おやつのあげすぎは肥満の原因…。投稿主さんは、「もうあげなくて大丈夫だよ」と注意したそうです。

しかし、それで引き下がるみいちゃんではありませんでした。別の方向を指さしたり、ケージの中を覗いたりして、必死にごまかそうとしていたとか。イタズラから目をそらしてもらうための、みいちゃんの可愛い作戦でした。

しばらく静かな攻防戦が続いたあと、みいちゃんはきなこちゃんにおやつを与えることに成功！美味しそうにおやつを食べるきなこちゃんを見て、みいちゃんは嬉しくて拍手をしたそうです。

理不尽な反応に笑ってしまう！？

そろそろおやつを与えるのをやめてほしかった投稿主さんは、みいちゃんに厳重注意。すると、みいちゃんは、部屋の隅まで走って「いや！」と抵抗をしたといいます。言っている方が罪悪感を覚えるほどの強烈な「拒否」に、思わず笑ってしまいます…♪

結局、みいちゃんに「最後のおやつ」を与えてもらい、無事回収できたそう。イタズラしてしまうこともあるけれど、日常の楽しみを見つけるのが上手なみいちゃんなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「お世話したかったんだよね」「ごまかしの反応が面白すぎw」「これも成長のための一歩ですよね」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」には、きなこちゃんとみいちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。