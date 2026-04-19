『癌になりやすい』犬種５選

犬の中には、遺伝的に「癌になりやすい」「体質的に癌になるリスクが高い」と言われている犬種が存在します。全ての犬が癌に気をつけなければなりませんが、ここで紹介する犬種は特に気をつけましょう。

1.ゴールデンレトリバー

大型犬の中でも高い人気を誇るゴールデンレトリバーは、実は犬の中で最も癌になりやすい犬種と言われています。

特に、骨肉腫やリンパ腫、組織球肉腫、肥満細胞腫といった癌にかかるゴールデンレトリバーが多い傾向にあります。

2.ラブラドールレトリバー

ゴールデンレトリバーと同じレトリバー犬種の中で、ラブラドールレトリバーも同様に癌を患いやすい犬種です。

ラブラドールレトリバーは悪性リンパ腫になる犬が多く、リンパ節に腫瘍ができた後、リンパを伝って全身に癌が転移してしまうことも珍しくありません。

3.パグ

短頭犬種であるパグも肥満細胞腫や皮膚の腫瘍などが多くみられる犬種です。

また、短頭犬種はタバコの副流煙の影響も受けやすく、こちらも癌の発生率を高めている原因ではないかと考えられています。

4.ミニチュアシュナウザー

ミニチュアシュナウザーも癌を発症しやすい犬種と言われています。特に、メラノーマ（悪性黒色腫）、扁平上皮癌、肥満細胞腫といった皮膚に関連する腫瘍が多く、他にも悪性リンパ腫などを発症するリスクが高いです。

5.フレンチブルドッグ

フレンチブルドッグもパグと同様、肥満細胞腫や皮膚の癌などに罹る犬が多くいます。また、短頭犬種であることから、タバコの副流煙などの影響も受けやすい傾向にあります。

癌を発症する可能性が高い犬の特徴

癌を発症する可能性が高いと言われている犬たちには、以下のような特徴がみられます。

大型犬 タバコの副流煙を吸う機会が多い 強い紫外線を浴びることが多い ストレスを受けやすい環境で生活している

大型犬は、小型犬に比べると癌の発症リスクが高い傾向にあるため、より日頃の観察が重要です。

他にも生活習慣によって癌が誘発されることもあり、日頃から愛犬が健康的でストレスのない生活を送れるよう心がけることが大切です。

犬の癌を早期発見する方法

犬の癌は、早期発見により速やかに治療することが重要です。癌を早期発見するには、日頃から以下の習慣を取り入れましょう。

毎日のスキンシップでしこりがないかチェックする 体重や食欲に異変が見られないか ぐったりとした様子が増えていないか 皮膚の色に変化はないか 呼吸に異常がみられるかどうか ふらつきや痙攣といった症状が現れていないか

上記のように、スキンシップや食事管理、運動管理を心がけるほか、普段と変わった点は見られないか、愛犬の行動や仕草、状態をよく観察してください。

少しでも違和感を覚えたら、かかりつけの動物病院に相談してみましょう。この小さな違和感や異変から疾患が発見されるケースが非常に多くあります。

まとめ

癌になりやすいと言われている犬種はもちろん、その他の犬種も癌の発症リスクを下げるため、生活習慣を見直すことがとても大切です。また、日頃から異変を見逃さないよう、愛犬の行動や様子を観察することを習慣化してください。

(獣医師監修：葛野宗)