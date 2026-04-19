新婚・日テレ伊藤遼アナ、妻との休日満喫2ショット公開「仲良いのが伝わる」「素敵すぎる」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/19】日本テレビの伊藤遼アナウンサーが4月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。妻との2ショットを公開した。
【写真】結婚発表の31歳イケメンアナ「素敵すぎる」妻との密着ショット
伊藤アナは「今日はシフトの関係でGoing!ニュースお休みします！ZIP!にバンキシャにと大活躍の渡邉結衣アナウンサーが代役務めてくれます！」と担当番組をシフトの関係で休むことを報告。そして「せっかくの休みなので妻とリバプールコーデで散歩してきた 少し涼しくなってすぐ帰りましたw」と妻と休日を満喫したことを報告し、顔は見せていないがスポーツウェア姿の2ショットを披露していた。
この投稿にSNS上では「素敵すぎる」「仲良いのが伝わる」「最高の休日ですね」「コーデ可愛い」と反響が寄せられている。
伊藤アナは、3月3日に結婚を報告。4月1日に日本テレビ系情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜11時55分〜13時55分）では、お相手が一般女性であることを明かしていた。（modelpress編集部）
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【写真】結婚発表の31歳イケメンアナ「素敵すぎる」妻との密着ショット
◆伊藤遼アナ、妻との2ショット公開
伊藤アナは「今日はシフトの関係でGoing!ニュースお休みします！ZIP!にバンキシャにと大活躍の渡邉結衣アナウンサーが代役務めてくれます！」と担当番組をシフトの関係で休むことを報告。そして「せっかくの休みなので妻とリバプールコーデで散歩してきた 少し涼しくなってすぐ帰りましたw」と妻と休日を満喫したことを報告し、顔は見せていないがスポーツウェア姿の2ショットを披露していた。
◆伊藤遼アナの投稿に反響
この投稿にSNS上では「素敵すぎる」「仲良いのが伝わる」「最高の休日ですね」「コーデ可愛い」と反響が寄せられている。
伊藤アナは、3月3日に結婚を報告。4月1日に日本テレビ系情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜11時55分〜13時55分）では、お相手が一般女性であることを明かしていた。（modelpress編集部）
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