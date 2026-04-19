プロ野球パ・リーグは19日に3試合が行われました。

投手戦となった試合は、0−1で迎えた8回にオリックスが反撃。ここまで無失点の松本晴投手から森友哉選手が同点ホームラン。9回には西川龍馬選手が勝ち越し打で逆転勝利で、リリーフの椋木蓮投手が2年ぶりの白星。オリックスはソフトバンクに並び同率首位となっています。敗れたソフトバンクは2カード連続のカード負け越しとなりました。

ロッテは6回表に2点のビハインドを追いつくも、6回裏に3点を奪われる苦しい試合展開。それでも2−5で迎えた8回、藤原恭大選手、寺地隆成選手、友杉篤輝選手の3本のタイムリーなどで一挙6得点のビッグイニング。逆転勝利で連敗を止めました。楽天は先発・早川隆久投手が7回2失点の好投も、8回のリリーフ陣が踏ん張れず。順位を3位に落としています。

西武は、渡部聖弥選手の3ランホームラン、源田壮亮選手のプロ10年目で初となる満塁ホームランと打線が活躍。今季最多13安打15得点の猛攻で日本ハムとのカード勝ち越しを決めました。2勝目を挙げた先発・平良海馬投手は今季初の自責点も、防御率0.60と安定。一方の日本ハムは3カード連続負け越し、最近8試合は2勝6敗と苦しんでいます。

＜19日パ・リーグ結果＞

◆オリックス 2−1 ソフトバンク

勝利【オリックス】椋木蓮(1勝1S)

敗戦【ソフトバンク】松本晴(2勝1敗)

セーブ【オリックス】マチャド(3S)

本塁打【オリックス】森友哉1号

◆ロッテ 8−5 楽天

勝利【ロッテ】高野脩汰(1勝2敗)

敗戦【楽天】田中千晴(1敗1S)

セーブ【ロッテ】横山陸人(5S)

◆西武 15−3 日本ハム勝利【西武】平良海馬(2勝)敗戦【日本ハム】有原航平(1勝3敗)本塁打【西武】渡部聖弥3号、源田壮亮1号、平沢大河1号【日本ハム】万波中正8号