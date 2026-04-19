お笑いタレント・くまだまさし（52）が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。妻が1週間前から入院し、手術を受けたことを明かした。

「奥さんが1週間前から入院・手術をしておりました。それで先日、無事に手術も終わり、経過も良く、退院も決まりましたので書かせていただきます」と報告。「っと言っても大きな病気があった訳ではないのですが、これから数年後もしかしたら大きな病気になってしまう可能性もちょとあったので手術をいたしました」と説明した。

「いや〜しかし気疲れってありますね〜」と振り返り、決して大きな手術ではないとしながらも「毎日不安ばっかりでした」とつづった。「手術当日も病院から連絡があるまでも落ち着かなかったですし、電話があって落ち着いたと思っても、奥さんからの連絡がないとやっぱりまた不安に逆戻りになってしまいました。当日は麻酔などもあり連絡はありませんでしたが、翌日の朝に奥さんから『おはよう』とLINEがあって、初めて僕も当人ではないですが、本当〜に肩の荷が降りた〜って感じがしました」と続けた。

また、「今回手術が無事終わり良かったですが、もう1つ嬉しかった事が僕にも奥さんにもありました。それは娘が家の事を沢山やってくれた事です」と18歳の長女についても言及し、「親バカですが、本当よくやってくれました」と成長を喜んだ。