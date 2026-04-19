Ｊ２秋田が鯉のぼりを募集　ＧＷに「スタジアムを彩る・鯉のぼり掲揚企画」を実施

Ｊ２秋田は「スタジアムを彩る・鯉のぼり掲揚企画」を実施する。家庭で役目を終えた鯉のぼりを、スタジアムで再び泳がせる取り組みとして、不要となった鯉のぼりを広く募集している。同企画は、毎年株式会社ホサカの協力でバックスタンド裏側にクレーンを用いて鯉のぼりを掲揚。ゴールデンウィーク期間のホームゲームを彩る風物詩となっている。

募集する鯉のぼりの色は問わないが、劣化の激しいものは提出しないように要請。また掲揚可能数に限りがあるため、予定数に達した場合は期間内でも受付を終了する場合があるという。さらに状態やサイズ等により掲揚できない場合もあるため、あらかじめ了承してもらうことも要請している。

◆サイズ目安 全長３メートル以上の鯉のぼり（中型サイズ以上）で、これ未満の小型サイズ（室内用・ベランダ用の極小サイズ）は対象外。多少の汚れや色あせがあっても大丈夫で吹き流しは歓迎。ポール・矢車は不要。また注意事項として提供した鯉のぼりは返却できず、掲揚の都合上、一部加工する場合がある。さらに掲揚に適さない状態の場合、使用できない場合があるとしている。

◆募集期間 ４月２日〜２４日

◆掲揚予定試合 ４月２９日の秋田―山形戦、５月６日の秋田―ＳＣ相模原戦

◆回収場所 ホームゲーム会場 （ソユースタジアム）など

※鯉のぼりを提供した人にはホームゲーム観戦チケット引換券（５人分）＋応援グッズをプレゼントする。観戦チケット引換券はホームゲームのいずれかを選べる。