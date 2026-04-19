◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・神宮）

巨人の井上温大投手が４回２／３を４安打３失点（自責２）、３四球７奪三振で降板した。

初回を３者凡退で立ち上がるなど３回までヤクルト打線を無安打に抑えたが、４回１死一、二塁からオスナに左越え３ランを被弾。５回にも連打や四球で２死満塁のピンチを招き、再びオスナを迎えた場面で降板し、 「先発として、責任投球回の５回を投げ切れず降板してしまった事が申し訳ないし悔しいです」と肩を落とした。

５日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で今季初勝利。１２日のヤクルト戦（東京Ｄ）で今季２度目の先発マウンドに立ち６回７奪三振２失点と粘投したが、惜しくも黒星を喫していた。

これまで、ヤクルト戦は通算７登板で０勝４敗でいまだ白星なし。前日には「（前回）８本もヒットを打たれているので。元々強力だなと思ってましたけど、改めて打線のつながりもいいなと。（神宮は）ホームランが出やすい。単打はＯＫとか割り切りを持って投げるのが大切。サンタナ選手とオスナ選手に結構打たれているので、そこをどう抑えるかを考えて投げていこうと思う」と話していたが、警戒していた打者に痛い一発を浴び、カード初勝利はならなかった。