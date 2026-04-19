◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、神宮球場)

プロ初先発を迎えたヤクルトのドラフト4位ルーキー・増居翔太投手。5回1失点で勝利投手の権利を手に、降板となりました。

初回の先頭から見逃し三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がりとします。さらに2回には二者連続の空振り三振。3回までパーフェクトピッチングを披露しました。しかし4回には先頭に四球を与え、続く巨人・松本剛選手からこの日の初ヒットを浴びます。これで迎えた無死1、3塁のピンチでは、泉口友汰選手の犠牲フライで先制点を献上しました。

それでも直後の4回裏にはヤクルト打線が奮起。オスナ選手の3ランで2点リードと逆転に成功します。

援護をもらった5回には、先頭の増田陸選手に2塁打を浴びてピンチを招くも、後続を抑え3アウト。5回75球を投げ、被安打2、奪三振4、与四球1、1失点での先発デビューとなりました。

前日には「抑えられるか、勝てるか、ストライク入るか、全てが不安で仕方ない」と緊張感も吐露していた増居投手。登板を終えて「初登板とは違って初先発の緊張感があり、力んだりもしたんですがその中で何とか投げることができたので良かったです」とホッとした様子をのぞかせました。